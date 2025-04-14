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〈財經週報-對等關稅因應〉因應關稅戰來襲 政府赴美談判 先喊零關稅

2025/04/14 05:30

因應美國總統川普對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰召開記者會，說明880億元支持方案。（資料照）因應美國總統川普對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰召開記者會，說明880億元支持方案。（資料照）

記者林菁樺／專題報導

美國總統川普祭出對等關稅，對全球拋出震撼彈，行政團隊在清明假期馬拉松式大加班，由行政院率領財經部會首長率先對外說明880億元支持方案，緊接找來財金部會穩定股匯市，總統賴清德更是親自與產業第一線座談，並以8分鐘談話影片向國人說明，不會採取關稅報復，同時提出5項策略應對，包括組成談判小組、與美方從零關稅開始談起。談判小組11日已與美國代表對談。

川普在台灣時間3日清晨投下關稅核彈，台灣的32%稅率出乎意料，放假中的產業措手不及，行政院率先表達三大不合理，定調「嚴正強力交涉」立場，並在4日正式宣布因應美國關稅台灣出口供應鏈支持方案，範圍包括9大面向、20項措施、總經費880億元；主要在工業面向挹注700億元，農業面向180億元。

受影響製造業 個案補助最高500萬

經濟部針對受關稅影響，推出出口供應鏈支持方案，包括「加碼外銷貸款優惠保證」、「中小微企業貸款再加碼」、「補助研發轉型」、「爭取海外訂單」等四大措施預算高達410億元。

產業在因應關稅，多有提升競爭力與分散市場2大方向，首要關鍵就是找出利基點，創造或擴大領先優勢，因此政府也對症下藥，經濟部的措施就即補助研發轉型經費200億元最高，盼減少對單一市場依賴。

經濟部說明，受美關稅影響的製造業，新產品取得海外訂單或認驗證，個案補助最高500萬元，若有以大帶小產業聯盟最高補助經費4,000萬元，提供研發和行銷協助。

另，台灣一卡皮箱走出天下的中小微企業，貸款也再加碼，貸款額度每家最高3,500萬元、貸款利率2.2%，原有營收衰退15%的申請門檻，經濟部長郭智輝9日也宣布取消門檻，盼讓更多廠商獲得金融支持；相關詳細辦法與時程預計14日正式對外公布。

財政部則提供涵蓋金融支持、降低行政成本、租稅優惠等三面向措施，針對受美國關稅影響的出口廠商給予「貿易融資利息減碼」等措施，貸放年利率可減碼1％或1.5%，廠商最高可減收利息500萬或600萬元。另，透過保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核，簡化通關程序，減輕業者負擔。

台美從零關稅談起 對美採購天然氣將倍增

賴總統也宣示，「台灣不尋求報復性關稅」，由行政院副院長鄭麗君領軍，率領相關部會及業界、學界組成談判小組與美國磋商，從台美雙方「零關稅」開始談起，並擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計畫。

經濟部掌管的中油負責購氣，目前我國對美國採購的天然氣占比約10％，中油上月已宣布和美方簽署「阿拉斯加液化天然氣計畫(Alaska LNG)」買賣暨投資意向書，因阿拉斯加經管線到港船運，運抵台灣只要10天的優勢。郭智輝也透露，未來對美國採購比重會拉高到20％至30％，

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