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〈財經週報-對等關稅因應〉關稅戰引發資金斷鏈危機 學者：全球恐陷經濟硬著陸

2025/04/14 05:30

學者認為，川普希望我們半導體業去美國投資，但是台灣政府應讓川普團隊知道，我們的投資計畫可能取消。（路透）學者認為，川普希望我們半導體業去美國投資，但是台灣政府應讓川普團隊知道，我們的投資計畫可能取消。（路透）

記者徐子苓／專題報導

美國川普政府對等關稅雖暫緩90天。學者專家認為，台灣面臨前所未有的經濟危機，在越南等高稅率國家的台商，也可能因為無法出貨而陷入資金危機，若關稅政策沒有調整，全球經濟可能很快就會「硬著陸」。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超解釋，在美元長期成為全球最重要的準備貨幣下，各國對美元需求高漲，即美元匯率長期被高估，導致出口產業外移、製造業規模越來越小，川普想改變的就是這樣的不公平，促使製造業回來美國。他在第一任期針對中國，這次擴大到更多國家，是因為發現「洗產地」問題很嚴重，即便對中國祭出關稅，中國也能從越南、柬埔寨等第三地出口減輕衝擊。

中小企業資金恐斷鏈 林啟超：補貼措施正確

他認為，外界要做好準備，以前的關稅稅率已經回不去了，能從川普公布的數字往下談都是好事，不管品牌廠、代工廠、一般民眾，都要承受關稅帶來的價格壓力，對企業來說是毛利減少，對個人來說則是價格上漲。至於對投資人的建議，他說，「現在進場風險很大」，因為這次川普的模式和第一任不太一樣，尤其沒有連任壓力，可能放手一搏，很難預測下一步動作。

談到台灣政府的對策，林啟超肯定，目前的補貼、談判都是對的方向，因為接下來中小企業可能會面臨資金斷鏈的問題。他建議政府，首要任務是穩定金融市場信心，讓民眾知道危機時刻有政府支持。

吳大任：半導體赴美投資 台灣談判籌碼

面對川普的關稅戰，各國反應不一，法國總統馬克宏呼籲暫停對美投資。中央大學經濟系教授吳大任認為，這呼應了台灣的處境，即不能太過強硬、但也不能沒有立場，因為從經濟戰爭的角度來看，川普此舉根本可視為向台灣開火。

吳大任強調，台灣現在唯一的籌碼，就是川普希望我們的半導體業去美國投資，因此台灣政府應適度讓川普團隊知道，如果對方太過分，我們的投資計畫可能取消，也就是製造業回流美國的期待有可能因高關稅而落空。

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