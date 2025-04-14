〈財經週報-時事求是〉關稅戰的終點

川普政策對經濟效果還未顯現，但是股債市已激烈震盪。就算90天後關稅談判塵埃落定，若沒有達到目的，川普還是會找出各種理由，想要將製造業移回美國的方法。（路透）

■魏錫賓

帶隊跑步的人，可以衡量己力調整速度，而跟在後面的人，不清楚進退節奏，總需耗損更多體力。美國總統川普發起的關稅戰，將各國都拉入高關稅的戰場中，想要以極速震撼的策略，進行他心目中的制度性改革；政策一變再變，看似沒有盡頭。全球經濟結構的「再平衡」，不會在紛亂中停止。

2024年中國貿易順差約1兆美元，美國逆差1.2兆美元左右，各國計算方式即使有不同，但各國貿易的順逆差，沒有一年例外，除了金額多寡外，都位在一個從正到負的光譜上。如果一個國家無法一直處於逆差中，則長期入超的美國，想要逆轉其方向的努力，難以說不合理。

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川普想藉降低貿易逆差與提高投資、增加儲蓄、削減政府支出，以改變經濟結構，達到永續成長的機會；提高關稅是武器，增加投資是關鍵。然而，關稅數日一變，新的情境連可能性都難猜測，在不確定的情況下，一般經濟學家認為「不招人、不投資、不消費」，也就是明哲保身是最好的策略。這樣對個人、企業合理的策略，也將是導向經濟衰退的原因。

降民間消費、減政府支出的緊縮政策，都會使短期經濟的表現變差，在投資與貿易趨勢未改變前，美國景氣將先受重擊，且因不確定性加劇，而波及股債市，於是川普一再修正其政策，一言使全球股債瞬間變了方向。著名經濟學家Claudia Sahm擔心，「短期的經濟波動可以修復，但如果企業與市場失去了方向，開始避險、縮手，那長期來看，我們可能就錯過了推動未來成長的關鍵機會。」「可能會同時面對通膨上升、就業流失、投資減少、消費疲弱等問題。」

川普的目的當然不是為了弱化美國，只是政策對實質經濟的正面效果還未顯現，金融市場已先反映了川普政策的多變；激烈震盪的股債市，還在重新尋找定錨的架構。企業或投資人想要全身而退，也要先能判斷情勢的演變。各國政府與美國還有接近90天的談判期，貿易、關稅政策也各自修正中，川普的政策既無法預測，而且極端，對多數企業來說，最好的策略就是觀望，大規模的投資，即使能夠說一說，應很難確實執行。

美國雖然在11日釋出電腦、半導體、手機等豁免對等關稅的清單，但擔任美國總統的川普，並非是能夠靜靜在全球舞台上坐在一邊的人。即使80餘天後關稅談判塵埃落定，沒有達到目的的川普，應還是會找出各種將製造業移回美國的合理或不合理的方法。

帶隊的人總是能到達終點，不管是用跑的、走的或是爬到的。極端政策的不確定，干擾了多數的決策，停戰愈慢，愈不有利於經濟與金融的回穩；可是不是每個人都有能力叫停，變動很難在短期結束。除非能夠不跟，否則還是要試著去適應領頭人的節奏，這樣應該比較不會那麼痛苦。

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