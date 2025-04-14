〈財經週報-對等關稅因應〉川普對等關稅急轉彎 風暴尚未結束

美中針鋒相對關稅戰

編譯魏國金／專題報導

美國總統川普對等關稅雖然急轉彎，暫緩90天實施對等關稅，但全球股市仍在風聲鶴唳中。（法新社）

美國總統川普4月2日公佈預告多時的「對等關稅」後，全球市場陷入恐慌性拋售，僅兩個交易日，道瓊工業指數暴跌逾3,000點，科技股為主的那斯達克墜入熊市，美股蒸發紀錄性的6.6兆美元（約台幣218.6兆元）。9日川普政策急轉彎，宣佈除中國之外，各國有90天的緩衝期，在此期間僅實施10%的對等關稅，以利各國與美國展開談判，但全球主要市場在反彈一天後續跌。如果股市的反應是指標，那就顯示川普的「解放日」關稅比最壞的臆測還糟糕，同時在塵埃落定前，全球經濟仍處於極大不穩定中。

川普關稅戰再一次大轉彎，美國海關及邊境保護局（CBP）11日公布，豁免半導體元件及相關產品、電腦及其周邊設備、半導體製造設備、手機及其他無線通訊設備與儲存媒體等10%對等關稅。市場解讀，此舉是為蘋果、輝達供應鏈解套，是台日韓等科技代工國家的「活路條款」。

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瑞士、澳洲對美貿易逆差 也被課徵關稅

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）說：「關稅的調漲比預期更激進，許多分析師預測關稅介於10%至20%之間，對於如此激進之舉，雖然較小國家將選擇努力協商以降低稅率，但可能引發一些大國報復。」

川普宣布對所有進口至美國的產品課徵10%基準關稅，並對57個他稱有不公平貿易壁壘的國家徵收所謂打折後的「對等關稅」，全球逾180國與地區受影響。川普指控，國家無論遠近、是敵是友，數十年來皆對美國進行「搶劫、掠奪、強暴與搜刮」。

川普對中國課徵34%對等關稅、歐盟20%、日本與南韓分別為24%、26%，台灣為32%，一些開發中國家的稅率更令人咋舌，柬埔寨、越南、寮國、緬甸、斯里蘭卡的稅率介於44%至49%之間。甚至對美貿易逆差的瑞士與澳洲竟也被課徵31%、10%關稅，令人費解。

美對中課徵145%關稅 中方反制125%

由於中國採取報復，使得川普層層加碼，累計他上任後對中國課徵高達145%關稅，而中國11日宣佈，對美國產品課徵125%關稅。美國經濟學家約克（Erica York）指出，3位數的關稅形同美國切斷與中國的多數貿易，去年中國出口美國規模高達4,400億美元。中國國務院關稅稅則委員會11日也公告說，「鑑於目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美產品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

惠譽評級給國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）指出，美國此舉將使所有進口產品的關稅稅率從2024年的2.5%遽升至22%，上一次出現該水準是在1910年。他說：「這不僅會改變美國經濟的格局，也會改變全球經濟格局，許多國家可能最終陷入經濟衰退。」

美國通膨壓力 恐比疫後更嚴峻

摩根大通報告將今年全球經濟衰退機率從40%調升60%，同時預期美國今年將陷入衰退。摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）指出，由於關稅影響，美國今年GDP（國內生產毛額）將從先前預期的年增1.3%降至萎縮0.3%，經濟活動的縮減恐使企業停止超聘，推升美國失業率達5.3%。

報告指出，未來幾個月，高物價壓力造成的衝擊可能比疫後通膨飆升時更嚴峻，名目所得增長近期放緩，在高度不確定性的環境中，消費者或許不願動用過多的儲蓄來為消費支出成長提供動能，美國恐發生停滯性通膨，導致聯準會的決策者陷入兩難。

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