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關稅五因應策略 賴總統︰形塑「台灣＋美國」新布局

2025/04/13 05:30

賴清德總統昨出席國際扶輪社活動並發表演說，談及美國關稅議題。 （取自總統府官網）賴清德總統昨出席國際扶輪社活動並發表演說，談及美國關稅議題。 （取自總統府官網）

我已與美方視訊談對等關稅 「過程順利」

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕賴清德總統昨出席「國際扶輪三五二三地區二○二五地區年會開幕式」，以「台灣加一：全球經貿變化的台灣新布局」為題發表演說。他說明政府將採取五大因應策略，包括透過談判全力爭取改善對等關稅、針對國內受衝擊影響產業提供產業支持計畫、提出中長期經濟發展計畫、形塑「台灣加美國」的新布局與開啟產業傾聽之旅；他相信，只要朝野合作，全國人民共同團結因應，一定能順利渡過難關。

盼與美合作 不採取關稅報復

賴總統指出，台灣的外銷一年約四千多億美元，對美國出口占二十三．四％，換句話說，七成多的商品是銷往美國以外的地區。我們希望與美國合作，因此不會採取關稅報復；企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會改變。盼台美產業合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，讓台灣經濟持續發展。

賴總統表示，美國已公布台灣與以色列為第一批談判國家，昨晚也已進行談判，過程順利。政府的做法包括成立談判小組；擴大對美採購，降低貿易逆差；擴大對美國的投資，深化台美產業及經貿合作；積極解決存在多年的非關稅貿易障礙；解決美國關切多年的高科技產品出口管制和低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

他特別提到「台灣加美國」的新布局方面，強調台灣產業發展是西進、南向、北合、東拓，一步一步實踐布局全球的藍圖。我們對中國投資占比已大幅下降，並積極與各國簽訂雙邊投資保障協定，未來也將積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望幫助台灣企業「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」。

行政院經貿辦昨也證實，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於十一日進行視訊會議，雙方都期待近期內進行後續協商。涉外人士另指出，由美方主動證實台灣確實被列入美國談判第一梯隊名單，凸顯賴總統穩健部署已搶先機。

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