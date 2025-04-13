美中關稅對撞》台股7.2兆資產押中國 難再左右逢源

台股上市公司逾760家西進投資、占比逾7成。根據最新年報，西進手筆最大的是鴻海，期末累積自台匯往中國投資金額達2145億元。（彭博）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據台股公司最新年報，到去年底光上市公司西進期末投資帳面價值就達七兆二六六五億元，鴻海高達一兆九○三七億元、一家占比達二十六％，前十大合計三兆一八三三億元、占比近四成四；經貿官員擔心，台商過去在先進製造、材料等領域具有技術優勢，可在美中競爭中「左右逢源」，但隨著美中關稅戰不斷升級、甚至朝向貿易全面脫鉤惡化，西進台商恐將陷入「左右為難」的窘境。

台股西進帳面資產前10大、台股西進匯回收益前10大（資料來源︰公開資訊觀測站製表整理︰財經新聞群組）

台股上市公司逾七六○家西進投資、占比逾七成。根據最新年報，西進手筆最大的是鴻海，期末累積自台匯往中國投資金額達二一四五億元，其次是和碩的六七一億、台泥的六五五億元；若從集團來看，台塑三寶的台塑、南亞及台化合計逾一四八二億元，是西進最勇的傳產集團；金控股則以富邦金的五三九億元居冠，其次是國泰金的三四八億元。

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若從認列西進獲利來看，去年合計認列五二八六億元，鴻海一家就達一九一五億元、占比達三十六％，認列獲利前十大合計三三一九億元、占比更近六十三％，而認列虧損或認列獲利不到千億元有三六○家，占比逾四十七％，透露出台股西進是幾家烤肉、大多數只能聞香。

鴻海不僅西進賺最大，且轉投資子公司期末帳面價值也最高。到去年底，鴻海資產「押」在中國高達一．九兆餘元，其後是台積電的二二七一億元、日月光投控的一八二七億元，也都僅鴻海的十分之一；若以去年底鴻海帳上淨值（股東權益總額）約一．八五兆元來估算，其西進曝險比（西進帳面價值占母公司淨值）約一○二％，雖已逐年降低，但仍遠高於台積電的僅約五％及日月光的五十二％。

美中加速脫鉤 台商應加快調整

官員分析，若從川普一．○時期自二○一八年發動首波美中貿易戰後觀察，台股上市公司西進帳面價值從五．二兆到去年底大增至七．二兆元，顯示這段期間全球供應鏈分流（即中國加一），策略調整靈活的台商可在美中之間左右逢源；但川普二．○發動美國近百年來最大關稅計畫，且美中貿易全面脫鉤的風險提升，面對「左右為難」的新局勢，西進台商得加快速度進行風險評估與調整。

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