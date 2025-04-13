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美中關稅對撞》西進台商夾心餅 廣東海嘯第一排

2025/04/13 05:30

台商西進蘇滬粵占6成2 3產業衝擊大（資料來源︰經濟部製表整理︰財經新聞群組）台商西進蘇滬粵占6成2 3產業衝擊大（資料來源︰經濟部製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕美中關稅戰急遽升級，朝向貿易全面脫鉤發展。經貿官員示警，有約四．六萬家的台商、二一○二億美元（約六．九兆台幣）的台資西進中國，恐淪為美中經貿對抗的夾心餅，其中蘇粵滬吸引台資占比逾六成二，而廣東省（粵）台商平均投資金額僅江蘇省（蘇）與上海市（滬）的一半或三分之一，面對美國達一四五％高額關稅的抵抗力最弱，恐將是海嘯第一排。

廣東台商規模較小 關稅抵抗力最低

根據經濟部統計，到今年二月底累積核准台商赴中投資件數四萬五八六八件、金額二一○二億美元。台商西進投資三大省市依序為江蘇省的六五三．二億美元、廣東省的三五八．九億美元及上海市的三○四．八億美元，光這三地區就占六十二．六四％；若以產業別來看，前三大為電子零組件製造業的四○四．五億美元與電腦、電子產品及光學製品製造業的二七三．三億美元、批發零售業的一七一．六億美元。

江蘇昆山是台商電子廠主要投資地，也造就昆山在過去十幾年來成為中國「最強縣級市」，台商貢獻昆山三成的GDP（國民生產毛額）、五成的工業產出、六成的外國投資及七成的進出口額，累積在江蘇省投資遙遙領先其他省市；而鄰近的上海市則是台商第三地投資地，兩地合計吸引台資九五八億美元、約台幣三．一兆元，占整體投資逾四十五％。

官員分析，雖然江蘇、上海吸引逾三兆台幣的台資，但台商投資案合計約一．四萬餘件，與廣東省的一．三七萬件相當，江蘇、上海平均案件投資金額約八三六、四五七萬美元，較廣東省平均的二六一萬美元高出逾一到二倍，顯示廣東台商規模較小，對美中關稅戰的抵抗力最低；而江蘇台商多為電子大廠，自川普一．○時期就逐漸分散生產基地，衝擊面雖大、但應變能力較強。

台商新南向2.2兆投資 緊盯泰越談判進度

雖然川普暫緩中國以外貿易對手國對等關稅九十日，但官員也警告，越南、泰國等「中國加一」國家，因中企轉口貿易「洗產地」勢將被特別關注，台資錢進新南向國家合計六六六．一億美元（近二．二兆），尤其是泰越兩國就逾二二一億美元（約七二二二億台幣），也得小心豁免談判期後可能的變化。

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