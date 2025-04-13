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資安署長蔡福隆：強化台股資安 帶動升級

2025/04/13 05:30

企業資料遭駭頻傳，數發部資安署長蔡福隆近期積極拜會立委與產業公協會，並首次接受媒體實體專訪，向本報透露下一步規劃。（記者廖振輝攝）企業資料遭駭頻傳，數發部資安署長蔡福隆近期積極拜會立委與產業公協會，並首次接受媒體實體專訪，向本報透露下一步規劃。（記者廖振輝攝）

擴大內需市場 提供各行各業更多誘因 使用資安產品

資安署4招壯大台灣資安產業資安署4招壯大台灣資安產業

〔記者徐子苓／台北報導〕從金管會主秘轉戰資安署長，蔡福隆上任至今滿兩個月，喊出要壯大台灣資安產業。他近期積極拜會立委與產業公協會，並首次接受媒體實體專訪，向本報透露下一步規劃。蔡福隆表示，資安署未來會擴大內需市場，提供各行各業更多誘因來使用資安產品，其中一個措施是盼強化上市櫃的資安內控，藉此帶動資安業者升級技術，達到正向循環。

曾有資安業者建議，政府應盤點國家須掌握的「關鍵技術」，確保戰爭或危機時，台灣能自給自足、不用仰賴國外。蔡福隆說，資安署會透過國際研調機構，了解資安產業的全球趨勢，藉此盤點哪些技術的國際提供者較少、且是台灣獨有的需求，例如身為製造業大國，OT（營運技術）資安、工控設備就有商業機會。

公司治理角度著手 讓企業重視資安

至於如何擴大市場需求？蔡福隆坦言，對許多企業高層來說，資安仍是成本而非獲利，更不用說台灣大多數是中小企業，不一定有充裕的資金投入。因此他選擇從公司治理的角度著手，讓企業有誘因重視資安，初步規劃三個措施：

第一，資安署希望與證交所、櫃買中心合作，提升台灣近兩千家上市、上櫃公司的資安內控要求，加強資安防護的應辦事項，並將成果反映在永續報告書中，引導上市櫃公司遵循治理規範。

龍頭業者重視 產業鏈跟進

第二，從供應鏈管理的角度，帶動中小企業加強資安防護。蔡福隆指出，很多產業上下游間因為資料傳遞，資安事件容易擴散到整個供應鏈，如果上游業者有所要求，下游為了接單就有誘因要遵循，例如台積電近年對供應鏈資安要求十分完善，就帶動產業上下游強化相關措施。資安署將與產業公協會合作，推動各產業龍頭重視資安，並合作制定供應鏈安全規範。

第三，透過下半年啟動的「國家級漏洞獵捕計畫」，確保資通產品的安全性，號召廠商加入、結合駭客族群的志願者來測試資通產品，一旦發現產品有漏洞，就會給予獎金。

歐盟資安韌性法 值得借鏡

目前台灣的資安法還未納管民間企業，蔡福隆認為，歐盟即將上路的「資安韌性法（CRA）」中，對於業者軟硬體產品安全的要求，值得台灣借鏡。

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