非中股市強彈 中國國家隊硬撐A股

因擔憂與中國的貿易戰持續升級，終將衝擊美國經濟，美股週四開盤後則由前一天的驚漲轉跌。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕週四亞洲股市收盤暴漲，因美國總統川普宣布，對逾七十五國的對等關稅將延後實施九十天，期間僅徵收十％關稅，但對中國的關稅提高至一二五％，讓出口導向經濟體鬆口氣；歐洲三大股市也飆高，美股週四開盤後則由前一天的驚漲轉跌，因擔憂與中國的貿易戰持續升級，終將衝擊美國經濟。

憂美中貿易戰升級 美股早盤轉跌

週四日經二二五指數收盤大漲九．一％，創去年八月以來單日最大漲幅；南韓綜合指數上漲六．六％，創五年來單日最大漲幅。但交易員在樂觀情緒中仍帶有些許謹慎，因川普關稅引發危機的長期解決方式仍充滿不確定性。

請繼續往下閱讀...

滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示：「亞洲和亞洲以外的投資人都鬆了一口氣，美國延後實施對等關稅，使得有更多時間進行協商，對出口導向的亞洲經濟體而言特別重要，因美國若實施高關稅，將會衝擊他們的成長。」

中國和香港股市收高，因北京當局決心對抗川普發動的關稅戰，開始動員「國家隊」力撐股市不下墜。在國企中央匯金承諾增加持股後，中國誠通控股隨即跟進，宣稱會對股市投入一千億元人民幣（下同），中國國新控股也承諾投入八百億元，中國財政部掌管的「國家社會保障基金」也表明會加碼買股。此外，截至八日，已有上百家大型上市企業矢言買回自家股票。

高盛指出，七、八兩日湧入滬深兩市Ａ股ETF的資金高達一七○○億元，顯示股市「國家隊」介入甚深。

週四英、德和法等歐洲三大股市走高，一掃前個交易日大跌陰霾，美股開盤後由週三的驚漲轉跌，道瓊工業指數下跌二．二％，標普五○○指數下跌二．六％，那斯達克指數下跌三％，交易員開始關注經濟下滑和股市波動延長的衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法