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財經青紅燈》台股反彈動能在哪

2025/04/11 05:30

台股10日開盤即收盤，最終上漲1608點。（記者塗建榮攝）台股10日開盤即收盤，最終上漲1608點。（記者塗建榮攝）

川普宣布暫停90天對等關稅，讓原本美國對全球貿易宣戰，聚焦成美中關稅對撞，非中國家獲得喘息的機會，台股單日狂漲9.25%，上演慶祝行情；這是否是曇花一現的榮景？其實只要台股基本面能夠維持下去，大盤反彈動能必定可支撐股價。

清明節後的台股表現，有如洗三溫暖，前三個交易日狂跌狂快4000點，幾乎可以用「血流成河」形容，股民財富急速萎縮；不料，川普關稅政策突然轉彎，讓市場出現戲劇性反轉，也讓賣股賣到地板價的投資人傻眼。

根據統計，台股今年以來截至4月10日，共累計下跌17.52%，是整個亞股跌幅第二慘，而跌最多是泰國股市，今年累計已經跌18.50%；其他國家包括日本跌下13.36%、馬來西亞跌10.91%、新加坡跌5.39%、中國上海跌3.82%，而韓國是上漲1.90%，香港更是漲3.10%，是亞股表現最強的。

若將時間拉長比較，台灣股市在2023年上漲了26.83%，2024年也上漲28.47%，台股漲幅是亞洲各國第一或第二名。這樣的成績表現，絕對可以稱得是亞股的「優等生」。

其實只要台股體質健全，短期間國際股市遇到亂流，股市回檔修正是在所難免，只要反彈動能存在，重見高檔理應是時間的問題。（王孟倫）

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