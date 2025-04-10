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陸委會：中對美出口 大減3成起跳

2025/04/10 05:30

陸委會指出，目前美中經貿衝突呈現「以戰止戰」情勢，研判中國不會輕易妥協、退讓。（資料照）陸委會指出，目前美中經貿衝突呈現「以戰止戰」情勢，研判中國不會輕易妥協、退讓。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普揮關稅大刀，中國揚言奉陪到底，結果川普對中國進口產品再課五十％關稅，加徵的累計稅率達一○四％；陸委會指出，中國對美出口將縮水三成起跳，若中國輸美產品持續面臨一○四％關稅，中國今年經濟成長目標五％恐無法實現。目前美中經貿衝突呈現「以戰止戰」情勢，研判中國不會輕易妥協、退讓。

研判中國不會輕易妥協、退讓

立法院外交國防委員會十日邀請外交部、經濟部、陸委會等單位，報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」。

陸委會送交國會報告指出，面對「川普二．○」經貿施壓舉措，中國採取對美產品加徵關稅、新增出口管制等反制措施，包括管制稀土等部分稀有金屬出口、禁止美國原木進口、暫停三家美企大豆輸中憑證等。中國商務部並表示，「如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施，維護自身權益」；中方官媒稱相關措施包括大增美國黃豆、高粱等農產品關稅、禁止美國電影進口等。

陸委會指出，依據中國相關機構評估，若中國對美出口面臨五十四％關稅，推估對美出口將減少逾卅％，中國總出口將下滑四．五％；若中國輸美產品持續面臨一○四％關稅，將會進一步衝擊其出口表現。

此外，在協助中國台商回台投資方面，陸委會指出，美中互徵關稅將使在中國台商壓力倍增，政府已計畫將「投資台灣三大方案」再延長三年至二○二七年，其中「歡迎台商回台投資行動方案」將有效協助台商回台投資。

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