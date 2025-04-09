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對美談判 卓揆：有完善計畫、適當人選

2025/04/09 05:30

行政院長卓榮泰（中）昨在立院受訪表示，政府有完善的計畫、適當的人選做正面交涉，盼民眾給予更多時間。（記者陳逸寬攝）行政院長卓榮泰（中）昨在立院受訪表示，政府有完善的計畫、適當的人選做正面交涉，盼民眾給予更多時間。（記者陳逸寬攝）

林佳龍︰已做好各種方案準備 隨時可展開談判

〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，賴清德總統指示行政院副院長鄭麗君領軍赴美進行關稅談判。對於談判進度，行政院長卓榮泰昨在立院受訪表示，政府有完善的計畫、適當的人選做正面交涉，盼民眾給予更多時間；外交部長林佳龍說，只要確定時間與方式，隨時可和美國談判。

有關對美談判進度，卓榮泰表示，牽涉對外事務，當然以既有管道做多方聯繫，目前要求和美國政府談判的眾多國家中，台灣當然是其中一個，政府會選擇合宜時間、用詳細內容，提出賴總統的談判構想，這些都經過團隊專業且深入的規劃。

卓榮泰說，由於內容只能在談判過程中向對方表示，現在還無法向外界說明，但在四月三日之前，就有相關代表在美方進行溝通，希望民眾給政府更多時間，政府有完善的計畫、適當的人選，可以做正面交涉。

對於媒體問及美國白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）證實台灣已連繫美方，林佳龍表示，只要確定談判時間與方式，隨時可以和美國進行談判；他強調，不論是降低關稅、投資採購以及美方所關心的非關稅貿易障礙，我方已做了各種方案的準備，隨時可與美方談判。

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