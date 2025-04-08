關稅風暴》供需形成惡性循環 AI供應鏈：美國恐將淪輸家

台灣AI供應鏈警告，若川普關稅政策不變，美國與中國在AI領域競爭上恐淪為輸家。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕對等關稅重創台股，AI伺服器產業鏈全部打入跌停。台灣供應鏈警告，若關稅政策不變，導致的危機將與近年因疫情、地緣政治引發的經濟衰退不同，而是直接在供需兩端形成惡性循環；以AI為例，一旦消費者或企業無力承擔服務費用，一切都是枉然，美國與中國在AI領域競爭上恐淪為輸家。

供應鏈直言，「實在看不出他（川普）這種做法，美國要怎麼贏？」全球科技業皆期盼AI推高生產力，但前提是消費帶動企業生產，形成良性循環；一旦對等關稅上路，美國民眾日常消費將承受巨大壓力，進而縮減開銷、降低對AI服務的需求；後續若影響到企業資本支出，將拖延AI發展進度、甚至精簡人事成本，美國的經濟狀況只會更加惡化，並影響全球景氣。

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美三次孤立主義 都重創經濟

業者提到，美國歷史上曾有過三次「孤立主義」，幾乎每次都重創美國經濟，最終仍以開放收場，期待美方能審視利弊、適當調整。

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