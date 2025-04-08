亞歐股接棒摔 美股開盤大怒神

川普無意對關稅收手，引發全球經濟衰退的疑慮，日本股市昨重挫逾二六○○點，盤中一度啟動熔斷機制，日經二二五指數收盤下跌七．八％。（歐新社）

押注Fed降息次數增加 指數上下震盪逾2千點

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普二日宣布實施對等關稅，中國隨即祭出報復性關稅，美中貿易戰急遽升溫，且川普無意對關稅收手，引發全球經濟衰退的疑慮。週一亞洲股市一度創下二○○八年以來最大跌幅，歐洲股市跌幅也創下二○二○年以來最大；美股道瓊指數週一開盤後一度持續崩跌逾一五○○點，因市場押注美國聯準會（Fed）可能增加今年降息次數而收斂、甚至強彈翻紅逾三百點，但隨即又翻黑逾四百點，上下震盪逾二千點。

MSCI亞太指數一度大跌八．五％，創二○○八年十月以來最大；日本股市重挫逾二六○○點，盤中一度啟動熔斷機制，日經二二五指數收盤下跌七．八％，並進入熊市；新加坡海峽時報指數收跌七．五％，滬深三○○指數收跌七．一％，香港恆生指數收跌十三．二％，跌幅創一九九七年以來最大。

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避險基金Ten Cap創辦人劉俊貝表示：「每個產業都出現賣壓，不只是受貿易影響的產業，顯示股市出現了真正的投降。」

歐洲Stoxx 600指數一度重挫六．五％，續創二○二○年三月以來的最大跌勢，二十個產業類別全部下跌，銀行、能源、保險類股跌幅最大；其中，英國、德國和法國三大股市跌幅均逾四．三％。

週一道瓊工業指數開盤後一度大跌四．三％，標普五○○指數一度大跌四．六％，但稍後跌幅分別收斂至二．七％和二．三％，台灣時間晚間十時更一度翻紅，主要因市場押注Fed年底前將降息一．二五個百分點，相當於降息五碼，最快下週降息一碼（○．二五個百分點）的機率達四十％。

不過，此樂觀情緒稍縱即逝，台灣時間晚間約十一時，道瓊翻黑下跌逾四百點，費半、那斯達克上揚；台積電ADR則續下挫約一．四六％。

3交易日 全球股市蒸發314兆

彭博統計，過去三個交易日，全球股市市值已蒸發約九．五兆美元（三一四兆台幣）。

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