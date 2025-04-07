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美築關稅高牆 「中國衝擊」加劇轉向他國

2025/04/07 05:30

去年美國從中國進口約四四○○億美元商品，川普的新關稅恐加劇「中國衝擊」轉向。（美聯社檔案照）去年美國從中國進口約四四○○億美元商品，川普的新關稅恐加劇「中國衝擊」轉向。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，自本月九日起，中國將面臨美國近七十％的關稅，去年美國從中國進口約四四○○億美元商品，估可能難以承受美國高額關稅，而轉向全球其他市場，相關市場早因中國產能過剩，而充斥低價中國產品，川普的新關稅恐加劇「中國衝擊」轉向，對已承受壓力的全球經濟帶來連鎖反應。

全球貿易緊張 雪上加霜

報導指出，隨著其他國家對中國祭出抵制措施，並豎起防禦性壁壘，全球貿易戰可能迅速升溫，更多國家將捲入其中。北京大學金融學教授佩蒂斯形容，「真正的好戲還在後頭」！

世界貿易組織（WTO）數據顯示，二○二三年，中國占美國鋼鐵產品進口五分之一、電子產品進口四分之一、玩具進口四分之三，美國進口的雨傘中，有九十一％來自中國。報導指出，這些輸往美國市場的中國商品將是其他國家難以消化的。

雖然美國從中國的進口不太可能短時間降至零，但減少進口中國產品，意味著那些無法銷往美國的產品必須另尋出路。然而過去中國因生產過剩導致出口激增，已加劇中國與全球各經濟體的緊張關係，此舉恐更雪上加霜。

根據瑞士非營利組織「全球貿易預警」（GTA），自川普二○一八年對中國發動貿易戰以來，中國已是近五百起反傾銷裁決與調查對象。去年中國房市與消費支出低迷，政府透過鼓勵出口來提振經濟，導致巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等國採取措施，保護國內產業，降低中國低價競爭的衝擊。

美國外交關係委員會高級研究員塞瑟說，隨著美國提高關稅，「簡單而言，沒有其他市場能夠輕易消化中國巨大的製造業產能」。經濟學家認為，緩解貿易緊張的方式是中國增加國內支出，此舉有助於消化其工業產出，並吸引更多其他國家的進口。

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