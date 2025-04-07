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美股崩跌 避險基金陷斷頭壓力

2025/04/07 05:30

消息人士透露，華爾街多家銀行已要求避險基金客戶追加保證金，作為貸款的擔保，為二○二○年疫情以來，最大規模保證金催繳行動。（法新社）消息人士透露，華爾街多家銀行已要求避險基金客戶追加保證金，作為貸款的擔保，為二○二○年疫情以來，最大規模保證金催繳行動。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在川普二日宣布對幾乎所有主要貿易夥伴實施對等關稅，引發全球股市暴跌後，消息人士透露，華爾街多家銀行已要求避險基金客戶追加保證金，作為貸款的擔保，為二○二○年疫情以來，最大規模保證金催繳行動。而中國在結束清明節長假後，週一股市也將面臨嚴峻考驗，四日在美國上市的中概股出現二○二二年十月以來最大跌幅。

華爾街多家銀行已要求追加保證金

英國《金融時報》報導，三、四日美股連兩天暴跌，在避險基金持有資產價值大幅下跌後，華爾街多家銀行已向這些客戶發出二○二○年以來最大規模的追加保證金通知，迫使避險基金拋售資產，讓市場擔憂恐重演「黑色星期一」股市大崩跌的慘劇。這是因為當銀行發出追加保證金通知後，避險基金必須出售股票來滿足追加保證金的要求，可能會導致股市進一步下跌，形成惡性循環。

「黑色星期一」是指一九八七年十月十九日當天，道瓊工業指數崩跌二十二．六％，創下史上單日最大跌幅。

摩根士丹利主要經紀業務部門發布最新週報顯示，三日是美國多頭／空頭股票基金自二○一六年開始紀錄以來，表現最差的一天，平均虧損二．六％。

此外，由於中國宣布要對美國所有進口商品加徵卅四％關稅，美中貿易戰進一步升溫，引發全球經濟可能衰退疑慮，四日美國那斯達克中國金龍指數暴跌八．九％，創二○二二年十月以來最大跌幅。中、港股市清明連假後，將於週一恢復交易。

若中港股市也出現類似幅度跌勢，可能會導致多個中港股市指數（例如今年全球表現最好的恆生中國企業指數）進入技術調整，在某些情況下甚至接近熊市。除非中國投資人和逢低買入者介入以遏制跌勢，否則中國資產剛開始的復甦將會告終。

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