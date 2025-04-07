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〈財經週報-熱門族群〉川普揮關稅大刀 軍工股強出頭

2025/04/07 05:30

寶一手上有波音、空中巴士發動機零組件及漢翔F-16維修中心業務等訂單，今年全年營運可望穩步走揚。（路透）寶一手上有波音、空中巴士發動機零組件及漢翔F-16維修中心業務等訂單，今年全年營運可望穩步走揚。（路透）

記者王憶紅／專題報導

台股近期震盪，但多檔軍工股股價則創波段新高，成為盤面焦點。不過，上週軍工股已表現各異，其中，以寶一（8222）表現最佳，週漲幅8.2%，晟田（4542）、亞航（2630）週漲幅分別為1.1%、0.9%，而漢翔（2634）、駐龍（4572）、龍德造船（6753）週跌幅分別1.1%、5.5%、7.5%，打入處置股的雷虎（8033）跌幅也有4.2%。

市場人士指出，軍工航太產品測試驗證時間長，因此取得訂單後，都是長期、穩定的出貨，在波音、空中巴士產能逐步恢復後，相關供應鏈廠商出貨、營收將穩健走揚，但無法期待個股有爆發性成長的營運表現，而因川普關稅影響，市場資金轉進軍工股，推升軍工股股價走高，在成交量高、當沖比也高下，多檔軍工股上週三留下上影線，後市應留意風險，追高宜小心。

寶一今年營運 可望穩步走揚

寶一手上訂單包括有波音737 MAX的LEAP-1B發動機零組件、空中巴士A320neo的LEAP-1A、P&W1100發動機零組件等，以及漢翔F-16維修中心業務等訂單。在發動機大廠看好後市，再加上發動機維修市場需求成長、以及終端客戶空中巴士、波音產能逐步回升，寶一全年營運可望穩步走揚。

晟田除終端客戶波音、空中巴士交機持續恢復，帶動航太零組件產品出貨，而半導體業務方面，也隨著客戶高階製程的資本支出增加，預估未來3-5年出貨穩健，軍工業務也跨足無人機市場，目前已送樣測試中。

4月8日將召開法說會的漢翔，今年營運可望力拚勝過去年。除高教機業務外，在科技服務業務方面，除新產品電力島外，也已與馬來西亞縱橫集團簽署合作，雙方將在儲能、航空、生技醫療三大領域深度合作，除共同拓展東南亞市場，生技醫療產品也將跨足美國。

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