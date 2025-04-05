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強化外銷韌性 農業部180億6管齊下

2025/04/05 05:30

農業部長陳駿季說明。（記者田裕華攝）農業部長陳駿季說明。（記者田裕華攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅達三十二％，其中蝴蝶蘭、台灣鯛等農產品受影響顯著；農業部長陳駿季昨日宣布，將投入一八○億元推動六大措施，協助具有輸美外銷實績，或其外銷供應鏈關聯產業的農漁經營者，包含農業貸款利率加碼補貼等具體方案。

陳駿季分析，美國對等關稅提高是全球性政策，農業部詳細分析受衝擊品項的競爭對手關稅情況，不管是農糧類或水產品等，首要競爭對手多是中國、越南，這兩國關稅都比台灣高。但我國輸美花卉的蝴蝶蘭（苗），主要競爭國荷蘭關稅僅廿％；茶葉的主要競爭國印度關稅廿六％、英國關稅十％；水產則是冷凍吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，競爭對手秘魯、厄瓜多、巴西的關稅只有十％。

農業部提出六大措施，整體金額一八○億元。其中，金融支持廿四億元，包含農業貸款利率加碼補貼，協助減輕貸款利息負擔及營運壓力，鼓勵持續性輸銷美國，提供五種專案農貸、最高額度為五千萬，期間免收手續費。

金融支持 強化外銷冷鏈

強化外銷冷鏈體系投入四十七億元，提高外銷供應鏈韌性，在農漁產業生產端、運輸端都提供相關設施、設備補助，比例較過往基準提高一到兩成；加速產業加值轉型廿五億元，獎勵產品加工加值開發與開發輸美品種長程儲藏；取得國內外標章或認證章投入十二億元，獎勵雨林驗證等國際驗證，透過認證取得提高市場區隔。

另擴大國內行銷活動廿二億元，輸美產品若無法順利外銷，會進到台灣市場，透過多元通路開發帶動消費；擴大海外行銷五十億元，獎勵對美輸出業者配合產季辦理海外行銷展售、鼓勵拓展高端外銷市場，依受影響成本提供外銷獎勵。農業部八日也將開設廿線專線提供諮詢服務。

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