迎南向回流 搶非紅商機 國發會獻策

國發會主委劉鏡清（中）說明。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清昨表示，針對當前國際情勢變化，提出短中期因應策略；例如相較於中國、東南亞（越南、泰國等），台灣關稅成本反而增加較少，短期鼓勵台商可選擇回台擴廠降低衝擊，中期則協助台商確實掌握非紅供應鏈所產生的新商機。

劉鏡清分析，美國對等關稅措施勢將重組全球供應鏈，台灣在這一波關稅措施中，相較中國、越南等其他生產基地的成本反而增加較少，當地台商短期因應做法就是回台生產，因為利用台灣既有工廠擴廠速度最快；其次可調整供應鏈結構，讓海外工廠的半成品進到台灣進行組裝，只要吻合原產地規定，就可以較具競爭力的稅負出口美國。

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優化國內投資環境

劉鏡清指出，非紅供應鏈擴大也將形成很多新商機，例如最近美國公布半導體供應鏈白名單，讓台灣可得到更多訂單，AI（人工智慧）供應鏈的非紅化，台灣有很多產業在這一波也得到很多訂單，這種非紅供應鏈所產生的新效應，希望可協助台商能確實掌握。

他強調，將積極協助台商掌握趨勢變化，首先是在優化國內投資環境上給予強化，包括取得土地和機會，例如在園區提供租賃優惠，中階人才開放也在研議中；其次是協助廠商創新，積極透過投資來激勵國內的創新與發展；另外協助建立新的競爭力，讓既有的產業鞏固得更強。相關一連串新措施，國發會將擇日對外公布。

他指出，這些措施目的只有一個，創造台灣更多高薪就業機會，給年輕人更好的未來，讓國家更茁壯、更能永續地發展。

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