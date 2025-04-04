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台灣美國商會：台美應持續深化雙邊貿易

2025/04/04 05:30

美國總統川普宣布對台灣課徵三十二％對等關稅，台灣美國商會呼籲台美在面對日益複雜的地緣政治之際，持續深化雙邊的貿易與經濟關係。（路透）美國總統川普宣布對台灣課徵三十二％對等關稅，台灣美國商會呼籲台美在面對日益複雜的地緣政治之際，持續深化雙邊的貿易與經濟關係。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵三十二％對等關稅，台灣美國商會表示，台灣生產全球超過九成的尖端晶片，雙邊產業「高度互補」，台灣在美國經濟中扮演「不可或缺」的戰略角色，呼籲台美在面對日益複雜的地緣政治之際，持續深化雙邊的貿易與經濟關係。

台灣經濟模式 與美國高度互補合作

美國商會指出，美台經濟關係長期建立在互利基礎上，對雙方的共繁同榮具有深遠意義。因應當前全球局勢與產業變動，呼籲華府與台北的政府官員持續推動實質交流與合作，有助於產業發展與市場穩定，更是確保供應鏈安全與區域和平的關鍵因素。

美國商會表示，台灣居美國第七大貿易夥伴，顯示「雙邊經濟互動密切」。台灣是美國產業仰賴的高價值、高資本密集型產品的重要供應者，包括半導體、資通訊產品與精密機械等「無法」在其他地區迅速大量生產的關鍵品項，而美國對台出口涵蓋農產品、飛機與工業機械，且多數品類在台灣市場上幾乎無本地競爭者。

據統計，去年前十月，台灣對美投資金額達一三九．七億美元，占台灣同期對外總投資的三十．八％。除直接投資外，台灣更是美國金融市場的重要資金來源之一，至去年一月，台灣持有約二五六○億美元的美國國債，位居全球前十大美債持有國，對美國經濟的資本流動與金融市場穩定性發揮關鍵作用。

另，台商於美國當地創造眾多就業機會、穩定金融市場，並提升供應鏈的韌性有極大貢獻，如台灣在先進半導體製造領域居全球領導地位，生產全球超過九成的尖端晶片，對美國在科技、汽車、航太與國防等產業的競爭力也具關鍵影響，顯示台灣經濟模式與美國的高度互補合作模式，應持續深化雙邊的貿易與經濟關係。

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