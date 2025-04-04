對等關稅 學者：對美出口恐影響GDP約15%

美國總統川普宣布開徵對等關稅，其中台灣被課三十二％關稅。經濟學家擔憂，台灣經濟成長的三大支柱不容樂觀，今年出口可能萎縮，對美出口將直接影響GDP（國內生產毛額）至少十五％。圖為基隆港。 （路透）

川普主要反映對美貿易順差

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普宣布開徵對等關稅，其中台灣被課三十二％關稅。經濟學家擔憂，台灣經濟成長的三大支柱不容樂觀，今年出口可能萎縮，對美出口將直接影響GDP（國內生產毛額）至少十五％，國內投資可能因台廠赴美潮受到排擠，消費則可能因金融市場震盪而縮減。

中央大學經濟系教授吳大任指出，從稅率來看，美國除考量貿易障礙和匯率操縱外，主要反映對美貿易順差。川普大部分想法都很直觀，對他來說，課徵更多關稅就能增加稅收，幫他解決財政赤字問題；進口產品變貴，就能鼓勵國人購買國貨、促進美國製造業復甦。

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對於半導體等未納入課稅，東海大學經濟系教授邱達生分析，能源製品、半導體都屬關鍵中間財，加上美國對加拿大、墨西哥豁免，顯示川普意圖建構一個包含加、墨的MAGA（讓美國再次偉大）供應鏈，把其他進口品擋在美國市場外，鼓勵美國人購買MAGA供應鏈產品。

優秀企業可能選擇赴美設廠

至於對等關稅對台灣的影響，吳大任指出三大面向，首當其衝就是出口，目前台灣對美出口占比逾四分之一，而出口又占GDP六成以上，也就是台灣對美出口將直接影響GDP至少十五％。二是投資，台灣許多優秀企業可能會選擇赴美設廠，排擠國內投資，也會影響GDP表現。三是勞動市場，許多台灣高薪工程師、經理人會隨科技廠赴美、在美國就業，造成台灣平均薪資下降。

「不用等到全球貿易戰，若川普關稅持續，就夠台灣受了！」邱達生直言，台灣第一季外銷訂單、出口表現亮眼，是因關稅戰前的拉貨效應，但接下來訂單縮水，將影響出口額；金融市場未來震盪無可避免，進而影響民間消費，今年經濟不容樂觀。

至於台灣該如何應對？吳大任建議，經濟部應盤點有多少企業適合到美國投資、金額多少，如果能配合製造業回流美國政策，或許就可談到比較好的條件；此外，美國貿易代表署日前點名台灣構成貿易障礙，包含汽車、美豬美牛等貿易政策，政府也可就這些問題改善，做為談判籌碼。

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