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學者：川普關稅 摧毀自由貿易秩序

2025/04/04 05:30

川普宣布對等關稅，對賴索托課徵50%稅率。圖為賴索托國內的牛仔褲工廠。（法新社）川普宣布對等關稅，對賴索托課徵50%稅率。圖為賴索托國內的牛仔褲工廠。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最新關稅措施將削弱剛從疫後通膨飆漲、受創紀錄債務拖累以及地緣政治衝突中復甦的全球經濟活力。惠譽評級美國經濟研究主管索諾拉指出，美國對所有進口產品的關稅稅率將從二○二四年的二．五％飆升至二十二％，上次出現該水準是在一九一○年，「許多國家最終將落入衰退」。

專家認為，川普的對等關稅不僅衝擊全球經濟，也將傷害美國本身經濟。（彭博）專家認為，川普的對等關稅不僅衝擊全球經濟，也將傷害美國本身經濟。（彭博）

野村研究所執行經濟學家木內隆英表示：「川普的關稅恐摧毀二次世界大戰以來，美國引領建立的全球自由貿易秩序。」布魯塞爾自由大學經濟學教授、歐盟前官員薩皮爾也說，「處於全球化核心的美國想要退出」，亦即，川普透過發動迄今規模最大的關稅閃電戰，向全球釋出明確訊息：全球化時代已結束。

許多國家將落入經濟衰退

未來幾個月，物價預料將明顯上漲，需求將遭抑制。法國歐洲工商管理學院（INSEAD）總體經濟學家法塔斯認為：「美國與全球經濟的表現將更糟糕，不確定性加劇，可能走向全球衰退。」

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家羅格夫則形容，川普的對等關稅是向「全球貿易體系投下一枚核子彈」，對美國進口產品的影響「簡直令人難以置信」，美國陷入衰退的可能性上升至五十％。

彼得森國際經濟研究院資深研究員洛芙利說：「對等關稅比我們擔憂的糟糕許多，可能對全球貿易路線重組產生重大影響。」如果導致更廣泛的貿易戰，對中國等生產國家的影響將更大，這些國家尋求新市場，以因應內需疲軟；若加上前總統拜登的關稅，美國對中國課徵的關稅平均已達六十五％。

凱投宏觀亞太區主管提里安特表示，美國對等關稅對亞洲經濟體的衝擊較多數國家更嚴峻，因其不僅關稅更高，也更依賴美國的商品需求。如果關稅讓美國經濟陷入衰退，開發中國家將遭受巨大打擊，因這些國家的財富與美國息息相關。

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