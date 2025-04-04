國安人士：台灣具3優勢 續與美溝通

美國對台徵收32%關稅，行政院發言人李慧芝表示，這項稅率的提出，並未實際反映台美經貿實際狀況，對台灣並不公平，有三大不合理之處，後續將與美國嚴正交涉。 （資料照）

〔記者陳政宇、陳昀、施曉光、劉宛琳、李文馨／綜合報導〕美國總統川普宣布對台灣開徵三十二％對等關稅，對此，行政院昨指出，川普對等關稅有三大不合理，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已指示與美國嚴正交涉。國安人士表示，台灣仍具有三項優勢，政府有能力、有信心確保國家與產業利益。

政院：川普關稅有三大不合理

行政院指出，川普對等關稅有三大不合理，包括關稅的計算方式無法反映台美貿易結構高度互補性及實質貿易關係；其次，近年台灣對美出口及貿易順差大幅增加，反映台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課高額關稅；再者，美國指低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，但台灣已積極查緝違規轉運。

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國安人士認為，川普目的在逼各國改善貿易逆差或對美貿易條件，但台灣仍有三大優勢，第一，台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴；第二，美國對台各項產業需求短期內將持續存在，不會減緩或消失；第三，美中貿易戰下，對台課徵高額關稅，可能變相拉高美國對中國競爭的成本。

換言之，後續才是談判的開始，短期衝擊難免，下週一台股開市也可能因此受挫，政府會祭出相應措施降低影響，請國人務必保持信心。

在野黨與有心人士勿見縫插針

黨政人士指出，盼在野黨與有心人士勿見縫插針，行政團隊與美方持續磋商、提出各項相應措施，朝野不分政黨更應共同支持，協助台灣業者站穩腳步、健全全球布局，將衝擊降到最低。

民進黨立委指出，台灣的經濟安全仍與美國密不可分，也是協助防堵中國的重要夥伴，但美方此舉恐讓我國疑美勢力見縫插針；呼籲朝野應以台灣優先、一致對外，支持政府該硬就硬、維護國家權益及產業發展，在野黨別老是槍口對內。

國民黨昨發出新聞稿指出，美國政府此舉是對賴清德政府「依美抗中」政策的一記重擊，讓台灣為其意識形態付出代價。國民黨立委賴士葆表示，台灣送上台積電還被美國調高關稅，凸顯執政黨只關心大罷免；他身為立法院財政委員會召委，打算在下週安排「因應川普新關稅政策財經部會的因應」專題報告。

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