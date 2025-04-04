美全面圍堵 中國經濟成長恐砍半

一表看川普對等關稅

川普課徵54％關稅 同步封印外移洗產地

川普上任後已經對中國進口產品課徵20％關稅，這次再課徵34％對等關稅。圖為等待出口的汽車。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國出口商採取將部分產線外移，以及增加非美市場銷售的策略，以降低貿易戰衝擊，但美國總統川普的對等關稅襲擊該戰略核心，對中國經濟的打擊更甚於二○一八年首次美中貿易戰。瀧韜資產經理袁玉瑋表示，「這是對中國的全方位封鎖」，中國今年無望達成其設定的五％經濟成長目標。

美國總統川普宣布對全球許多國家祭出對等關稅，引爆可能造成經濟衰退、推升通膨上揚的全球貿易戰。（路透）

打擊更甚2018首次美中貿易戰

全球領袖對川普關稅的反應

川普上任後已經對中國進口產品課徵二十％關稅，這次再課徵三十四％對等關稅。花旗集團評估，五十四％的關稅將會拖累中國今年經濟成長二．四個百分點。法國巴黎銀行、興業銀行、荷蘭國際集團（ING）與華僑銀行的經濟學家預測，將衝擊一至二個百分點。

請繼續往下閱讀...

摩根士丹利報告指出：「美國的關稅衝擊將較二○一八至二○一九年更嚴重、深遠，除了中國輸美的直接關稅衝擊，間接衝擊也非常顯著，因為美國升高對其他貿易夥伴的關稅，將使全球貿易放緩。」

路透報導，中國每年銷美逾四千億美元產品，沒有其他國家的衝擊能與中國匹敵。開源證券預期，川普新關稅將使中國對美出口減少三十％，整體出口減少逾四．五％，並使經濟成長下降一．三個百分點。

越南、泰國也課重稅 繞道也無用

川普去年十一月勝選後，許多中國製造業者將部分生產設施轉移至東南亞或其他地區，再繞道違規轉運美國，但這次川普也加重課稅圍堵，例如越南課四十六％、泰國課三十六％，其他地區至少十％，除了防堵洗產地，這些承受美國關稅衝擊的國家，可能降低購買力以及對中國產品的需求。

川普二日也簽署行政命令，終止自中國輸入小型包裹的免稅規定。自五月二日起，美國將針對中港進口商品，取消價值八百美元以下的「小額豁免」措施。這將衝擊中國線上零售商希音（Shein）與Temu的低價產品對美出口；去年免稅輸美包裹增加至十四億件，其中六十％來自中國。

取消中港小額豁免 5月2日起實施

分析師說，華府的一連串新措施是對中國的一記重拳，削弱經濟成長以及對抗通縮的努力。香港大學金融學教授陳志武說：「五％的成長目標不太可能達成了，短期內中國無法擺脫通縮局面，新關稅肯定使情況雪上加霜。」

經濟學人智庫經濟學家馬志昂（Nick Marro）也表示，北京可能更加努力刺激內需，以緩解川普關稅對外需的衝擊，「但中國政府能做的也只有這麼多」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法