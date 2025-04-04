晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美全面圍堵 中國經濟成長恐砍半

2025/04/04 05:30

一表看川普對等關稅一表看川普對等關稅

川普課徵54％關稅 同步封印外移洗產地

川普上任後已經對中國進口產品課徵20％關稅，這次再課徵34％對等關稅。圖為等待出口的汽車。（法新社）川普上任後已經對中國進口產品課徵20％關稅，這次再課徵34％對等關稅。圖為等待出口的汽車。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國出口商採取將部分產線外移，以及增加非美市場銷售的策略，以降低貿易戰衝擊，但美國總統川普的對等關稅襲擊該戰略核心，對中國經濟的打擊更甚於二○一八年首次美中貿易戰。瀧韜資產經理袁玉瑋表示，「這是對中國的全方位封鎖」，中國今年無望達成其設定的五％經濟成長目標。

美國總統川普宣布對全球許多國家祭出對等關稅，引爆可能造成經濟衰退、推升通膨上揚的全球貿易戰。（路透）美國總統川普宣布對全球許多國家祭出對等關稅，引爆可能造成經濟衰退、推升通膨上揚的全球貿易戰。（路透）

打擊更甚2018首次美中貿易戰

全球領袖對川普關稅的反應全球領袖對川普關稅的反應

川普上任後已經對中國進口產品課徵二十％關稅，這次再課徵三十四％對等關稅。花旗集團評估，五十四％的關稅將會拖累中國今年經濟成長二．四個百分點。法國巴黎銀行、興業銀行、荷蘭國際集團（ING）與華僑銀行的經濟學家預測，將衝擊一至二個百分點。

摩根士丹利報告指出：「美國的關稅衝擊將較二○一八至二○一九年更嚴重、深遠，除了中國輸美的直接關稅衝擊，間接衝擊也非常顯著，因為美國升高對其他貿易夥伴的關稅，將使全球貿易放緩。」

路透報導，中國每年銷美逾四千億美元產品，沒有其他國家的衝擊能與中國匹敵。開源證券預期，川普新關稅將使中國對美出口減少三十％，整體出口減少逾四．五％，並使經濟成長下降一．三個百分點。

越南、泰國也課重稅 繞道也無用

川普去年十一月勝選後，許多中國製造業者將部分生產設施轉移至東南亞或其他地區，再繞道違規轉運美國，但這次川普也加重課稅圍堵，例如越南課四十六％、泰國課三十六％，其他地區至少十％，除了防堵洗產地，這些承受美國關稅衝擊的國家，可能降低購買力以及對中國產品的需求。

川普二日也簽署行政命令，終止自中國輸入小型包裹的免稅規定。自五月二日起，美國將針對中港進口商品，取消價值八百美元以下的「小額豁免」措施。這將衝擊中國線上零售商希音（Shein）與Temu的低價產品對美出口；去年免稅輸美包裹增加至十四億件，其中六十％來自中國。

取消中港小額豁免 5月2日起實施

分析師說，華府的一連串新措施是對中國的一記重拳，削弱經濟成長以及對抗通縮的努力。香港大學金融學教授陳志武說：「五％的成長目標不太可能達成了，短期內中國無法擺脫通縮局面，新關稅肯定使情況雪上加霜。」

經濟學人智庫經濟學家馬志昂（Nick Marro）也表示，北京可能更加努力刺激內需，以緩解川普關稅對外需的衝擊，「但中國政府能做的也只有這麼多」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財