稅率超預期 台股下週一開盤恐再破底

法人報告指出，川普不對等關稅上路，台灣製造業獲利平均將減少2.56%。（資料照）

〔記者卓怡君、林菁樺／台北報導〕美國總統川普在其宣稱的「解放日」正式祭出「對等關稅」，隨著各國關稅稅率出爐，較市場預期更為激進糟糕，美股期指血崩重挫，日、韓等亞洲股市也普遍下挫，台股則因清明節連假暫時「蓋牌」。不過，法人認為關稅稅率比想像中更重，下週一開盤台股壓力沉重，恐再破底。

在川普對等關稅重拳下，昨日亞股殺聲隆隆，日股盤中一度下跌一六二三點，收盤跌幅由四％收斂至二．七％；韓股原跌超過一％，收盤跌○．七％；台指期夜盤也大跳水，高點一度下殺超過八百點，終場收二萬○八五九點，跌四三七點、跌幅二％。

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此次半導體暫時豁免，但宏遠投顧副總經理陳國清認為，台積電沒有競爭對手，即使關稅調漲仍可大部分轉嫁給客戶；不過，會受到客戶銷售成績影響，目前客戶對台積電需求還是很強，影響就相對降低。

我製造業獲利平均估減2.56％

他也分析，台灣避免不了受到川普關稅對全球的衝擊，就台股投資來說，尋找衝擊較小甚至相對有利的台灣廠商，例如出貨美國很低、甚至幾乎沒有出貨美國，比較不受關稅影響或受惠的是軍工股及生技產業。

元大投顧首席分析師顏承暉表示，美國會面臨停滯性通膨壓力，此次衝擊最大是亞洲、歐洲製造業大國，估計美國今年經濟成長率將降至一％以下，台灣更可能無法「保三」；且推估台灣製造業獲利平均會減少二．五六％，以電腦與電子產品、塑橡膠、紡織製品三個產業影響最大，獲利將減少六．五％、三．二％及二．四四％。

他預估，即便後續透過談判下修關稅，但川普為了有足夠財源減稅，關稅稅率仍會增加十五個百分點。

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