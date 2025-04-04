晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

稅率超預期 台股下週一開盤恐再破底

2025/04/04 05:30

法人報告指出，川普不對等關稅上路，台灣製造業獲利平均將減少2.56%。（資料照）法人報告指出，川普不對等關稅上路，台灣製造業獲利平均將減少2.56%。（資料照）

〔記者卓怡君、林菁樺／台北報導〕美國總統川普在其宣稱的「解放日」正式祭出「對等關稅」，隨著各國關稅稅率出爐，較市場預期更為激進糟糕，美股期指血崩重挫，日、韓等亞洲股市也普遍下挫，台股則因清明節連假暫時「蓋牌」。不過，法人認為關稅稅率比想像中更重，下週一開盤台股壓力沉重，恐再破底。

在川普對等關稅重拳下，昨日亞股殺聲隆隆，日股盤中一度下跌一六二三點，收盤跌幅由四％收斂至二．七％；韓股原跌超過一％，收盤跌○．七％；台指期夜盤也大跳水，高點一度下殺超過八百點，終場收二萬○八五九點，跌四三七點、跌幅二％。

此次半導體暫時豁免，但宏遠投顧副總經理陳國清認為，台積電沒有競爭對手，即使關稅調漲仍可大部分轉嫁給客戶；不過，會受到客戶銷售成績影響，目前客戶對台積電需求還是很強，影響就相對降低。

我製造業獲利平均估減2.56％

他也分析，台灣避免不了受到川普關稅對全球的衝擊，就台股投資來說，尋找衝擊較小甚至相對有利的台灣廠商，例如出貨美國很低、甚至幾乎沒有出貨美國，比較不受關稅影響或受惠的是軍工股及生技產業。

元大投顧首席分析師顏承暉表示，美國會面臨停滯性通膨壓力，此次衝擊最大是亞洲、歐洲製造業大國，估計美國今年經濟成長率將降至一％以下，台灣更可能無法「保三」；且推估台灣製造業獲利平均會減少二．五六％，以電腦與電子產品、塑橡膠、紡織製品三個產業影響最大，獲利將減少六．五％、三．二％及二．四四％。

他預估，即便後續透過談判下修關稅，但川普為了有足夠財源減稅，關稅稅率仍會增加十五個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財