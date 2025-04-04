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品質差異小農產 面臨產銷失衡風險

2025/04/04 05:30

中興大學應用經濟系特聘教授、農業部前部長陳吉仲建議，為確保我國農產品在美國市場保持競爭力，政府應盡速提供業者外銷獎勵措施，還有透過冷鏈設備補助等降低單位生產成本。（資料照）中興大學應用經濟系特聘教授、農業部前部長陳吉仲建議，為確保我國農產品在美國市場保持競爭力，政府應盡速提供業者外銷獎勵措施，還有透過冷鏈設備補助等降低單位生產成本。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普宣布將全面提高進口產品稅率，台灣半導體外產品關稅達三十二％，學者指出，美為台灣農產品最大外銷市場，部分品質差異小的農產品可能面臨挑戰，甚至有產銷失衡風險；農業部前部長陳吉仲建議提供外銷獎勵、加大冷鏈等補助，降低業者成本、維持台灣農產品在美競爭力。

陳吉仲建議提供外銷獎勵、加大冷鏈補助

美國連續四年是台灣農產品最大出口市場，去年出口產值達八．八億美元，主要出口品項有糕餅、蘭花、台灣鯛、鬼頭刀、魷魚、農耕機具等。逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，目前美方關稅細項仍不明，應先掌握在美競爭對手國被課徵稅率，若稅率相近，較不影響競爭力；但終將影響美國消費售價，可能會導致進口需求降低，進而影響我農產品出口量，恐讓部分農產品出現產銷失衡風險。

楊明憲指出，美占台灣蘭花外銷市場四成，且以種苗零關稅輸出後到當地培育的接力生產模式，且產品有差異性，具競爭優勢，衝擊較小；但部分品項若難以拉出差異、加上關稅，恐影響競爭力。

台灣鯛協會理事長郭建賢說，我輸美以魚片為主，但僅占美國市場一．三％，影響不大；輸美冷凍全魚市占則約二十二％（約八八○○噸），影響較大，主要競爭對手中國、巴西稅率為五十四％、十％，較擔心是否可能被巴西取代。

台灣蘭花去年外銷產值達一．五億美元，輸美產值六一四五萬美元，台灣蘭花協會秘書長曾俊弼說，美國關稅細節還待確認，但明顯對市場、業者、消費者都不利，蘭協九日將舉行座談，蒐集業者意見。

陳吉仲建議，政府應提供外銷獎勵措施，並透過自動化、機械化等補助，另加大冷鏈補助，降低運送耗損率，雙管齊下減少關稅衝擊。

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