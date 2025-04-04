美對台徵收32％關稅 賴：不合理 續與美交涉

川普對等關稅前10高

〔記者陳昀、陳鈺馥／台北報導〕美國川普總統宣布對各國實施對等關稅，其中對台課徵卅二％稅率，總統賴清德昨召集行政、國安團隊到官邸會商後表示，台美貿易逆差來自我國配合川普第一任期的科技管制等政策，卻成高關稅理由，讓我們感到不合理，也憂心後續衝擊；他已要求卓揆與內閣團隊，在最短時間向國人完整說明整體情勢與整備工作，並持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。

賴清德昨召集副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及多位行政、國安團隊成員，到官邸會商美國對等關稅政策，聽取卓揆與內閣團隊報告此措施的衝擊評估及相關部會的產業支持與經濟金融穩定方案。

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我配合川普第一任期科技管制

台美貿易逆差 卻成高關稅理由

賴清德透過臉書指出，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，諸如台美貿易逆差主要來自我國產業配合川普總統第一任期內的科技管制等政策、美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，都讓我們感到不合理。

總統表示，面對多年來僅見的全球經貿挑戰，他請卓揆與內閣團隊盡速就政府整備向國人說明，以給產業最大支持、穩定經濟情勢為目標；並請卓揆指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。

卓榮泰昨也透過政院表示，美國關稅措施「強烈不合理」，政院高度遺憾；已指示經貿談判辦公室立即盤點不合理和對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

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