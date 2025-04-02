美新設投資加速器辦公室 接管晶片法計畫

美國總統川普指示商務部設立「美國投資加速器辦公室」，以取代拜登任內設立的「晶片法案計畫辦公室」。（示意圖，路透資料照）

補貼業者規模恐縮小

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一簽署行政命令，指示在商務部設立一個新實體，接管「晶片法案」的計畫，並暗示可能就前總統拜登任內，對於在美投資的半導體公司所承諾的補貼展開重新談判，外界擔憂台積電、三星電子等業者的補貼恐因此減少。

根據行政命令，川普指示商務部設立「美國投資加速器辦公室」，以取代拜登任內設立的「晶片法案計畫辦公室」（CPO），鼓勵企業在美國進行大規模投資和管理半導體補貼，並要求該辦公室透過談判，達成比拜登政府更好的協議，以將交易的利益帶給納稅人。川普過去一直主張廢除晶片法案。

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彭博報導，美國商務部長盧特尼克表示，可能會扣住已同意發放的晶片法補貼，因希望獲得聯邦補貼的半導體公司，能效法台積電的做法，先承諾大幅擴張在美國的投資計畫。台積電三月初宣布，將在美國加碼投資一千億美元，此前該公司已承諾投資六五○億美元。

盧特尼克的目標是在不增加補貼的規模下，半導體公司可作出數百億美元額外晶片投資承諾。盧特尼克亦有意擴大晶片法下的二十五％租稅減免，對大多數半導體公司而言，這比直接給錢更有價值；不過，租稅抵免重大修改，須經過國會批准。

包括台積電、三星電子、英特爾和美光科技等，都是晶片法案的受益公司，分別獲補貼六十六億、四十七．四五億、七十八．六億及六十一億美元，並宣布或開始在美興建半導體製造設施。

美國晶片法中的逾五二○億美元，將用來鼓勵半導體公司在美國設廠製造晶片，並根據建廠進度分階段撥款。台積電在拜登政府卸任前已獲得十五億美元撥款，今年二月底又完成另一個進度，原本預期在三月初取得七．五億美元撥款，目前不清楚款項是否已獲撥付。台積電也拒絕發表評論。

知情人士透露，盧特尼克表示願意擴大租稅減免範圍，但尚未提供具體方案。台積電高級副總經理克利夫蘭（Peter Cleveland）上週在一場活動中表示，發展美國半導體產業取決於本屆政府和未來政府的持續合作，這種合作應透過展延租稅減免來實現。

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