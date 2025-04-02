晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美新設投資加速器辦公室 接管晶片法計畫

2025/04/02 05:30

美國總統川普指示商務部設立「美國投資加速器辦公室」，以取代拜登任內設立的「晶片法案計畫辦公室」。（示意圖，路透資料照）美國總統川普指示商務部設立「美國投資加速器辦公室」，以取代拜登任內設立的「晶片法案計畫辦公室」。（示意圖，路透資料照）

補貼業者規模恐縮小

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一簽署行政命令，指示在商務部設立一個新實體，接管「晶片法案」的計畫，並暗示可能就前總統拜登任內，對於在美投資的半導體公司所承諾的補貼展開重新談判，外界擔憂台積電、三星電子等業者的補貼恐因此減少。

根據行政命令，川普指示商務部設立「美國投資加速器辦公室」，以取代拜登任內設立的「晶片法案計畫辦公室」（CPO），鼓勵企業在美國進行大規模投資和管理半導體補貼，並要求該辦公室透過談判，達成比拜登政府更好的協議，以將交易的利益帶給納稅人。川普過去一直主張廢除晶片法案。

彭博報導，美國商務部長盧特尼克表示，可能會扣住已同意發放的晶片法補貼，因希望獲得聯邦補貼的半導體公司，能效法台積電的做法，先承諾大幅擴張在美國的投資計畫。台積電三月初宣布，將在美國加碼投資一千億美元，此前該公司已承諾投資六五○億美元。

盧特尼克的目標是在不增加補貼的規模下，半導體公司可作出數百億美元額外晶片投資承諾。盧特尼克亦有意擴大晶片法下的二十五％租稅減免，對大多數半導體公司而言，這比直接給錢更有價值；不過，租稅抵免重大修改，須經過國會批准。

包括台積電、三星電子、英特爾和美光科技等，都是晶片法案的受益公司，分別獲補貼六十六億、四十七．四五億、七十八．六億及六十一億美元，並宣布或開始在美興建半導體製造設施。

美國晶片法中的逾五二○億美元，將用來鼓勵半導體公司在美國設廠製造晶片，並根據建廠進度分階段撥款。台積電在拜登政府卸任前已獲得十五億美元撥款，今年二月底又完成另一個進度，原本預期在三月初取得七．五億美元撥款，目前不清楚款項是否已獲撥付。台積電也拒絕發表評論。

知情人士透露，盧特尼克表示願意擴大租稅減免範圍，但尚未提供具體方案。台積電高級副總經理克利夫蘭（Peter Cleveland）上週在一場活動中表示，發展美國半導體產業取決於本屆政府和未來政府的持續合作，這種合作應透過展延租稅減免來實現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財