關稅戰提前拉貨 PMI連2月擴張

中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），三月經季節調整之PMI續揚0.2個百分點至54.2％，連續兩個月擴張。（法新社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），三月經季節調整之PMI續揚○．二個百分點至五十四．二％，連續兩個月擴張，其中存貨指數更攀升至兩年多來新高。中經院院長連賢明表示，推測是因川普關稅政策造成廠商提前拉貨，但目前仍以短、急單為主。

PMI以五十％為榮枯線，指數高於五十％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。五項組成指標中，三月經季調之新增訂單、生產、人力僱用都呈擴張，供應商交貨時間上升，存貨也呈擴張；此外，未來六個月展望指數大幅上升四．八個百分點至五十九．一％，連續三個月擴張。

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業者對下半年看法正向

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，PMI指數中，供應商交貨時間、存貨、原物料價格等輸入面指標均呈向上趨勢，顯示廠商積極備貨生產；然而客戶存貨較低，代表短期動能強勁，客戶續保持低庫存策略，廠商表示這是因第一季景氣不差、但未來幾個月還不明朗，如同從黑暗跨到黎明的過程。而未來展望指數仍上升，顯示即便干擾因素很多，但業者對下半年仍正向看待。

觀察產業別，電子暨光學產業調查結果較佳，中經院指出，美國公布半導體白名單後，IC設計、封測和晶圓代工相關供應鏈回報，轉單與客戶詢問度攀升，加上美國品牌大廠在關稅實施前提前拉貨、高階AI產品新一波需求陸續開出等，該產業的新增訂單、生產與未來展望指數皆攀升至六十％以上。

近期台股上沖下洗、波動劇烈，連賢明強調，年初就預估今年景氣「高檔震盪」，高檔是因台灣在半導體、資通產業持續處於優勢地位，而震盪則因美國政策將出現很多反覆和不確定性，尤其川普接下來有很多關稅政策要宣布，未來數月震盪可能持續、且幅度超過想像。

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