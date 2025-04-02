晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅戰提前拉貨 PMI連2月擴張

2025/04/02 05:30

中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），三月經季節調整之PMI續揚0.2個百分點至54.2％，連續兩個月擴張。（法新社資料照）中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），三月經季節調整之PMI續揚0.2個百分點至54.2％，連續兩個月擴張。（法新社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），三月經季節調整之PMI續揚○．二個百分點至五十四．二％，連續兩個月擴張，其中存貨指數更攀升至兩年多來新高。中經院院長連賢明表示，推測是因川普關稅政策造成廠商提前拉貨，但目前仍以短、急單為主。

PMI以五十％為榮枯線，指數高於五十％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。五項組成指標中，三月經季調之新增訂單、生產、人力僱用都呈擴張，供應商交貨時間上升，存貨也呈擴張；此外，未來六個月展望指數大幅上升四．八個百分點至五十九．一％，連續三個月擴張。

業者對下半年看法正向

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，PMI指數中，供應商交貨時間、存貨、原物料價格等輸入面指標均呈向上趨勢，顯示廠商積極備貨生產；然而客戶存貨較低，代表短期動能強勁，客戶續保持低庫存策略，廠商表示這是因第一季景氣不差、但未來幾個月還不明朗，如同從黑暗跨到黎明的過程。而未來展望指數仍上升，顯示即便干擾因素很多，但業者對下半年仍正向看待。

觀察產業別，電子暨光學產業調查結果較佳，中經院指出，美國公布半導體白名單後，IC設計、封測和晶圓代工相關供應鏈回報，轉單與客戶詢問度攀升，加上美國品牌大廠在關稅實施前提前拉貨、高階AI產品新一波需求陸續開出等，該產業的新增訂單、生產與未來展望指數皆攀升至六十％以上。

近期台股上沖下洗、波動劇烈，連賢明強調，年初就預估今年景氣「高檔震盪」，高檔是因台灣在半導體、資通產業持續處於優勢地位，而震盪則因美國政策將出現很多反覆和不確定性，尤其川普接下來有很多關稅政策要宣布，未來數月震盪可能持續、且幅度超過想像。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財