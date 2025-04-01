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AI訂單持續暢旺 PCB業者看好下半年營運

2025/04/01 05:30

台灣PCB業者AI相關訂單持續暢旺，台灣與海外擴產計畫正常進行，看好下半年營運成長。（路透檔案照）台灣PCB業者AI相關訂單持續暢旺，台灣與海外擴產計畫正常進行，看好下半年營運成長。（路透檔案照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普四處揮舞關稅大刀，引發加劇通膨、經濟走弱的疑慮，不過，台灣PCB業者一致看好AI（人工智慧）帶來的應用，AI相關訂單持續暢旺，台灣與海外擴產計畫正常進行，看好下半年營運成長。

台灣與海外擴產 正常進行

臻鼎-KY（4958）認為，目前關稅對公司影響不大，泰國新廠預計5月8日試產，高雄AI園區將投資100億元購置高階ABF載板與硬板設備，泰國與高雄兩座新廠效益明後年發酵；儘管整體環境充滿變數，但邊緣AI裝置快速崛起，AI手機、AI PC、智慧眼镜、人形機器人、智能車正加速推動PCB技術升級與產品結構設計的變化，AI伺服器、光通訊與IC載板之高階產品將隨客戶需求放大，預期AI相關產品營收占比將拉升至大於70%。

博智（8155）指出，因公司並非系統廠，還不會受到關稅影響，目前AI訂單需求強勁，去年新租的廠房到第二季起可增加20%產能，現因產能滿載，接單到交貨時間拉長，目前AI伺服器訂單能見度約12~16週，工業電腦市場也見到復甦，正面看待今年營運。

欣興（3037）表示，關稅與出口管制相關影響需再觀察，看好AI帶動下半年營運增溫，台灣光復廠建廠進度優於預期，該廠區是製程最先進的工廠，主力將是生產AI相關產品；泰國新廠按進度預計在今年下半年量產，泰國廠預計生產模組、遊戲機、低軌衛星等產品，因應地緣政治因素，也將配合客戶生產高階產品。

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