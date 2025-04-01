美關稅衝擊 電子5哥Q1股價全收黑

觀察今年首季電子5哥股價表現，廣達跌幅最深、重挫21.77%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普的關稅措施衝擊全球經濟展望，AI產業鏈烏雲罩頂，儘管電子5哥在過去5年的第二季股價漲跌互見，但由於5家業者今年首季的股價全數收黑，已有權威分析預測，加權指數第二季表現應該也不會有太多改變；不過，供應鏈仍高度看好今年5月20日舉辦的台北國際電腦展，在輝達執行長黃仁勳等大咖加持下，可望扭轉低迷現況。

5月台北國際電腦展 供應鏈看好扭轉低迷現況

觀察今年首季電子5哥股價表現，廣達（2382）跌幅最深、重挫21.77%，英業達（2356）居次、下跌15.76%，仁寶（2324）下跌15.4%、和碩（4938）下跌8.7%、緯創（3231）下跌8.36%。外資全面賣超5家業者，尤以賣超廣達22萬張最多，自營商則全面買超，以買超仁寶5.3萬張最多。

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從近5年電子5哥第二季股價走勢來看，2020年因疫情需求帶動出貨，5家業者該年第二季股價全上漲，隔年則因庫存衝擊又全數收黑，2022年僅英業達小幅收紅，2023年同期則在AI伺服器題材燒紅之下帶旺股價表現，2024年第二季則僅廣達、和碩收漲。

由於近期美國總統川普持續揮舞關稅大刀威震四方，全球股市受到恫嚇委靡不振，連帶台股大盤同步走弱，對此，法人認為，從過去的數據可發現，過去20年來，台股在第一季陷於困境時，第二季的表現通常也處在落底階段，雖然不易繼續重挫，但也難有大行情。

供應鏈認為，現階段營運的最大不確定性因素，在於美國關稅實施的範圍與幅度，且實行細則尚不明確，造成終端客戶雖仍對AI伺服器佈建有強勁需求，但抱持觀望態度也相對逐漸上升，短期可能進一步排擠資本支出，倘若又遇通膨加劇，不排除導致今年營收、獲利增幅遜於預期。

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