晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

重挫906點 史上第4慘 台股有望技術性反彈

2025/04/01 05:30

台股加權指數昨大跌906.99點、來到20695.9點，寫下史上第四大跌點，指數創下近8個月新低。（中央社）台股加權指數昨大跌906.99點、來到20695.9點，寫下史上第四大跌點，指數創下近8個月新低。（中央社）

〔記者張慧雯、陳永吉／綜合報導〕受關稅預期衝擊影響，美股嚇跌、台股重挫，昨加權指數大跌906.99點、來到20695.9點，寫下史上第四大跌點，指數創下近8個月新低，成交量放大至4374億元；法人認為，台股短線技術面持續弱勢，但乖離率過大，隨時可能出現技術性反彈。

證交所昨日信心喊話，我國上市公司獲利及營收穩定成長，出口為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長態勢。面對國際情勢造成市場波動，投資人應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。

外資昨日續賣超378.55億元、投信買超82.11億元、自營商賣超220.37億元，三大法人合計賣超516.8億元；外資台指期淨空單昨大減7384口，累積外資期貨淨空單降至3萬口以下、來到29313口。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，台股持續失守所有均線且改寫今年低點，市場等待美國新關稅措施，更擔憂台灣遭美國總統川普列骯髒15國，台美貿易風險增溫，加上清明連假在即，市場觀望氣氛居高不下，短線上技術面持續呈現弱勢格局。

她分析，上週五台股融資大幅瘦身，且融資維持率下降，搭配技術指標呈現超賣，此外，目前加權指數預估本益比略低於過去10年平均值，配合融資持續瘦身，有望見到股市止穩，反而此時可逢低分批承接。

投顧：乖離率過大 投資人無須急於殺出

元大投顧指出，從日線圖來看，台股自2月27日出現帶大量的實體長黑K後，截至3月28日融資餘額才略為下滑，顯示籌碼浮額依舊偏高，然而昨日大盤出現連續三根空方缺口並創下波段低點，但日KD指標未同步跌破前低，加權指數與技術指標出現低檔背離，加上台股的月線乖離率來到-6.63%，近期有望醞釀技術性反彈，投資人無須賣在低點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財