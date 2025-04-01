重挫906點 史上第4慘 台股有望技術性反彈

台股加權指數昨大跌906.99點、來到20695.9點，寫下史上第四大跌點，指數創下近8個月新低。（中央社）

〔記者張慧雯、陳永吉／綜合報導〕受關稅預期衝擊影響，美股嚇跌、台股重挫，昨加權指數大跌906.99點、來到20695.9點，寫下史上第四大跌點，指數創下近8個月新低，成交量放大至4374億元；法人認為，台股短線技術面持續弱勢，但乖離率過大，隨時可能出現技術性反彈。

證交所昨日信心喊話，我國上市公司獲利及營收穩定成長，出口為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長態勢。面對國際情勢造成市場波動，投資人應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。

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外資昨日續賣超378.55億元、投信買超82.11億元、自營商賣超220.37億元，三大法人合計賣超516.8億元；外資台指期淨空單昨大減7384口，累積外資期貨淨空單降至3萬口以下、來到29313口。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，台股持續失守所有均線且改寫今年低點，市場等待美國新關稅措施，更擔憂台灣遭美國總統川普列骯髒15國，台美貿易風險增溫，加上清明連假在即，市場觀望氣氛居高不下，短線上技術面持續呈現弱勢格局。

她分析，上週五台股融資大幅瘦身，且融資維持率下降，搭配技術指標呈現超賣，此外，目前加權指數預估本益比略低於過去10年平均值，配合融資持續瘦身，有望見到股市止穩，反而此時可逢低分批承接。

投顧：乖離率過大 投資人無須急於殺出

元大投顧指出，從日線圖來看，台股自2月27日出現帶大量的實體長黑K後，截至3月28日融資餘額才略為下滑，顯示籌碼浮額依舊偏高，然而昨日大盤出現連續三根空方缺口並創下波段低點，但日KD指標未同步跌破前低，加權指數與技術指標出現低檔背離，加上台股的月線乖離率來到-6.63%，近期有望醞釀技術性反彈，投資人無須賣在低點。

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