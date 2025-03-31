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〈財經週報-財經焦點〉期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動 4月開跑

2025/03/31 05:30

期交所舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，各家專營期貨經紀商打詐主管全數出席，與證期局組長王秀玲（前排中）、期交所董事長吳自心（前排右3）、期貨公會理事長陳佩君（前排左3）、期交所總經理周建隆（前排右2）、副總陳錫琪（前排右1）、協理吳阿秋（前排左1），以及期貨公會秘書長吳桂茂（前排左2），以具體行動宣誓期貨業共同打詐決心。（期交所提供）期交所舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，各家專營期貨經紀商打詐主管全數出席，與證期局組長王秀玲（前排中）、期交所董事長吳自心（前排右3）、期貨公會理事長陳佩君（前排左3）、期交所總經理周建隆（前排右2）、副總陳錫琪（前排右1）、協理吳阿秋（前排左1），以及期貨公會秘書長吳桂茂（前排左2），以具體行動宣誓期貨業共同打詐決心。（期交所提供）

記者高嘉和／台北報導

期交所舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，證期局組長王秀玲（前排中）、期交所董事長吳自心（前排左4）、期貨公會理事長陳佩君（前排右4）、期交所總經理周建隆（前排左3）、期貨公會秘書長吳桂茂（前排右3）及各家專營期貨經紀商打詐專責主管合影。（期交所提供）期交所舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，證期局組長王秀玲（前排中）、期交所董事長吳自心（前排左4）、期貨公會理事長陳佩君（前排右4）、期交所總經理周建隆（前排左3）、期貨公會秘書長吳桂茂（前排右3）及各家專營期貨經紀商打詐專責主管合影。（期交所提供）

期交所董事長吳自心：響應行政院打詐綱領 鼓勵期貨商打詐

金融詐騙已成為全民關注的重大議題，期交所為響應行政院「打詐綱領2.0」，自4月起啟動「期心期力，期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商強化反詐治理，總獎金高達100萬元。

為宣導活動重點，期交所3月24日舉辦說明會，由期交所董事長吳自心主持，邀請金管會證期局期貨管理組組長王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長陳佩君也出席致詞，全體專營期貨經紀商打詐專責主管全數出席，展現業界團結打詐的決心。

吳自心表示，為響應行政院打詐綱領，同時推動期貨商落實公司治理、保障利害關係人權益，期望業者在追求永續經營與獲利的同時，也重視企業社會責任的承擔，期交所為鼓勵期貨商積極訂定公司的反詐治理計畫並落實執行，特別提供100萬元獎金舉辦期貨商反詐治理評鑑活動。

吳自心指出，評鑑內容涵蓋三大項目︰首先為「識詐防詐基礎建設」，包括是否設置專責單位與建立反詐專區及專線；其次為「蒐報檢舉及分享期貨詐騙案件」，鼓勵期貨商定期蒐報與通報詐騙案例，並分享至「期貨商公開資訊觀測站」；第三為「集結力量宣導與關懷客戶」，鼓勵期貨商積極對交易人辦理識詐防詐宣導活動。參與活動的期貨商須於4月1日至9月30日期間完成相關計畫並落實執行，透過制度化與持續性的機制，建立更完善的防詐網絡。

活動結束後，期交所將與期貨公會共同組成評鑑委員會進行審查，並於第四季舉辦的期貨商負責人座談會中公開頒獎。完成三大評鑑項目的業者，可獲頒每家5萬元的「反詐治理績優獎」，另設有「阻詐實績」加分項目，前五名將獲2萬元至10萬元不等的「反詐治理特別獎」。

證期局期貨組組長王秀玲：期貨商應落實反詐治理

證期局期貨組組長王秀玲表示，期貨市場為我國金融市場一環，在識詐防詐工作上應扮演一定角色，期望期貨商能夠透過強化內部反詐治理、落實識詐防詐宣導、加強風險監控，才能有效阻絕詐騙集團的滲透。

她表示，行政院公布實施為期兩年（2025-2026年）的「打詐綱領2.0」，期交所即積極著手規劃期貨商的反詐治理評鑑活動，將打詐納入期貨商公司治理的一環，使期貨商體認每位客戶都是企業重要的利害關係人，在追求永續經營與獲利時，同時重視環境、社會與公司治理（ESG）。

期貨公會理事長陳佩君：期貨業設立打詐單位 公私協力提升反詐效能

期貨公會理事長陳佩君指出，假投資詐騙為金融業最常見、損失金額也最高的詐騙型態，期貨公會早於去年即與刑事局簽署合作備忘錄，並依主管機關指示，轉知各期貨商設立專責打詐單位與指派主管。

陳佩君提及，曾有不肖人士冒名期貨商進行詐騙，所幸客戶先詢問從業人員而避免受騙，顯見全民識詐意識仍須提升，更凸顯「全員反詐」的重要性；此次反詐治理評鑑活動，可讓期貨業的反詐作為，落實於日常營運活動中，守護交易人的權益與安全，凝聚期貨業者力量，共同提升期貨市場防詐效能。

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