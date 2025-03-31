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〈財經週報-財經焦點〉台北台新戰神攜手法務部舉辦打詐賽事 金融防護再升級

2025/03/31 05:30

台新金控董事長吳東亮攜手法務部長鄭銘謙，與台新戰神球員一起響應法務部宣導活動。 （台新金提供）台新金控董事長吳東亮攜手法務部長鄭銘謙，與台新戰神球員一起響應法務部宣導活動。 （台新金提供）

記者高嘉和／台北報導

台新金控（2887）旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地檢署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，藉由現場攤位遊戲互動與宣導品發放，幫助球迷建立防詐知識，亦透過球場大螢幕播放宣導影片，向球迷宣導「反詐」、「洗錢防制」等觀念；此外，還安排TAISHIN WONDERS啦啦隊到攤位高舉反詐騙立牌，獲得大批球迷熱情響應。而球隊也邀請法務部長鄭銘謙擔任開球嘉賓，與台新金董事長吳東亮一起為台灣職籃及球隊加油，並號召現場民眾勇於向違法行為SAY NO！

吳東亮表示，台新高度重視企業與員工「遵法」意識，定期在公司舉辦多場法令遵循與洗錢防制課程，積極響應法務部推行各項打詐活動；近期更與北檢簽訂防詐MOU，共築金融防護牆。此外，更推出業界首創「台新戰神模型」，利用智能AI技術分析可疑交易模式及異常行為，提前偵測疑似異常帳戶，守護民眾財產安全。

3月29日亦是台新金員工家庭日，吳東亮除邀請同仁偕家眷前來台北和平館觀看精彩球賽，也鼓勵大家積極響應球場反詐、洗錢防制等宣導活動，與球隊吉祥物戰神RICHART攜手打詐，建立正確法律知識。

台新秉持「認真」、「永續」、「創新」精神，致力回饋社會、參與各項公益活動。為實踐社會共融目標，已連續20年贊助南投空手道隊，更長期支持女子高球選手；亦連續8年贊助台新女子路跑，以及HBL高中籃球聯賽，成為運動企業標竿之一。

台新是智慧好夥伴，也是運動選手的好夥伴，不僅透過RICHART LIFE提供民眾多元金融服務，更導入戰神球隊周邊商品至RICHART MART，未來將持續支持體育活動，把創新DNA融入賽事中。台新也歡迎大家用行動力挺國內運動發展，進場為台北台新戰神加油。

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