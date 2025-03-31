〈財經週報-本週熱點〉聚焦川普關稅政策對PMI影響

川普關稅政策對經濟衝擊，台灣3月PMI是否延續2月榮景，值得注意。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

因擔憂川普關稅政策對經濟衝擊，美國3月製造業採購經理人指數（PMI）再度陷入緊縮區間，中經院與國發會本週將發布台灣3月PMI，2月的榮景是否曇花一現，值得注意。

根據中經院資料，台灣2月PMI回升至54.0，由緊縮轉為擴張，並創6個月來高點，未來六個月展望指數連2個月呈現擴張，並為2024 年8月以來最快擴張速度。

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中經院表示，2月PMI越過50榮枯線，主要是反映川普關稅政策使廠商提前拉貨，再加上中國景氣有復甦跡象的帶動。

PMI五項組成指標中，新增訂單和生產轉為擴張，人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨也轉為擴張。

六大產業中，四大產業回報擴張，各產業依擴張速度排序為電力暨機械設備產業（59.5）、化學暨生技醫療產業（55.0）、電子暨光學產業（52.5）和食品暨紡織產業（50.4）。惟交通工具產業（49.5)）基礎原物料產業（49.8）仍回報 PMI 為緊縮。

美3月製造業榮景 曇花一現

不過川普關稅措施反覆且不斷升級，標普全球（S&P Global）24日公布美國3月PMI初步調查顯示，製造業榮景曇花一現，從前一個月的52.7再度跌破50大關到49.8，創3個月低點，主要是受到與關稅相關的原物料成本上升影響。

此外，儘管服務業PMI從51攀升到54.3，也為3個月高點，但服務業展望信心降至2022年以來次低。

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