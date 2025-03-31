〈財經週報-投資觀點〉權證造市買賣價 即時反映市場變動

投資人可根據權證買賣價的變化，更準確地評估市場趨勢及造市商的報價模式，以做出更明智的交易決策。（中央社資料照）

■蘇逸貞

國際經濟變數、地緣政治風險及產業消息對台灣股市都會帶來波動及影響，例如美國聯準會（Fed）的利率政策變動可能影響全球資金流向，進而衝擊台股走勢。此外，半導體產業景氣變化也牽動科技股未來價格。權證是具備槓桿的交易工具，權證價格變動比權證連結標的價格變動更為敏感，交易權證，投資人應以即時最佳一檔買進及賣出價作為價格委託決策，而非以不連續的權證成交價作為判斷，以即時的權證買賣價做為交易決策才符合市場實況。

少數權證網站會使用權證買進價（Bid Price）來揭露權證價格變動資訊，取代以成交價（Traded Price）估算出的權證漲跌幅，由於權證的成交頻率相對現股來的低，成交價可能長時間未更新，無法即時反映權證因應市場變動的情況。由造市商根據標的最新價格所提供的權證委賣（委買）價，往往能更準確反映當下投資人可立即買進（賣出）的權證價格，以即時的權證買賣價作為交易依據，可避免因參考過時的權證成交價而做出錯誤決策。

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當市場波動劇烈時，權證成交價與實際可交易價格的落差可能更大，導致投資人誤解市場行情。例如，某權證最新一筆成交價顯示為1.5元，然市場大幅下跌，發行商已依據標的最新價格調整權證買進價至1.2元，投資人若僅參考成交價，恐誤以為仍可在1.5元交易，實際上只能以更低的價格才能立即賣出，如欲馬上買進也不需以舊時的高價進行委託。

透過觀察權證買賣價的變化，投資人可更準確地評估市場趨勢及造市商的報價模式以做出更明智的交易決策，避免因價格誤判而造成不必要的損失。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證贏家https://www.warranttw.tw；法興權證官網https://tw.warrants.com。

（作者為法國興業銀行 臺灣權證主管）

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