晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-國際市場展望〉短期紛擾難免 長期回歸基本面 守株待兔尋找布局時機

2025/03/31 05:30

甲骨文等科技巨頭宣布的對美投資計畫，顯示川普政策已初見成效。建議投資人「洞悉趨勢，守株待兔」，在短期震盪中尋找布局時機長。（美聯社）甲骨文等科技巨頭宣布的對美投資計畫，顯示川普政策已初見成效。建議投資人「洞悉趨勢，守株待兔」，在短期震盪中尋找布局時機長。（美聯社）

■楊士醇

關稅不確定性導致波動加劇 Q2將延續此態勢

川普自2025年1月上任以來，以「美國再次偉大」為目標，推動一系列關稅政策與財政改革，更成立美國政府效率部（DOGE），透過裁員與刪減支出節省約1兆美元，並將成本轉嫁至國外企業與政府，試圖引導企業回流美國生產。台積電（2330）、蘋果、甲骨文等科技巨頭近期宣布的對美投資計畫，顯示川普政策已初見成效。然而，近期市場因關稅不確定性導致波動加劇，預計第二季仍將延續此趨勢。

參考川普第一任期經驗，2018年關稅戰初期雖推升CPI約0.4％，但影響屬一次性，通膨在一年後消退。此次關稅政策雖可能再度造成物價上漲壓力，但持續性通膨風險有限。同時，川普計畫回補戰略石油儲備（SPR），以應對油價波動，這將緩解能源成本上漲對通膨的潛在衝擊。整體而言，通膨雖為短期隱憂，但不至於失控。

預估6月聯準會降息 下半年可望再降1碼

至於美國公務員裁撤可能導致短期失業率惡化，叠加今年第一季GDP下修預期，可望為聯準會提供降息空間。觀察聯準會主席Powell在最近一次FOMC會後的發言，他不認為美國將重演1970年代停滯性通膨的情況，且今年出現經濟衰退的可能性不高。我們評估通膨可能下滑至4、5月，之後反轉走升，且當前川普政府政策不確定性極高，特別是貿易戰及聯邦政府裁員增加景氣下滑壓力，因此維持6月會議降息的預估，並且下半年可能再降息1碼，以支撐美國景氣。

企業經營仍具韌性 投資焦點回歸基本面

不過，景氣雖有下滑，但企業經營仍具韌性。根據2024年第四季財報顯示，標普500企業中有75%獲利超出預期，非核心消費、金融與工業等產業表現尤為亮眼。這表明美股成長動能已從科技股擴散至其他板塊，基本面穩健將成為第二季市場回穩的關鍵支撐。短期關稅紛擾過後，投資焦點應回歸企業獲利與經濟復甦。

整體而言，全球市場因川普關稅政策影響，進而引發全球貿易鏈重組，短期內將導致金融市場波動加劇，歐洲與亞洲出口導向經濟體將受影響較大，而美國盟友可能面臨「選邊站」壓力。此外油價波動與地緣政治風險，也可能干擾市場情緒。

不過，長期來看，全球AI賽道因中國DeepSeek等新參與者加入而更具競爭性，美國以外地區的科技創新值得關注。同時，美國降息與財政整頓若順利推進，將提振全球流動性，為新興市場創造投資機會。企業基本面的持續改善也將成為市場長期向上的基石。建議投資人「洞悉趨勢，守株待兔」，在短期震盪中尋找布局時機，長期聚焦企業獲利與科技創新的結構性成長，以穩健應對紛擾後的市場回歸。

（作者為國信託科技趨勢多重資產基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財