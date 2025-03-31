〈財經週報-國際市場展望〉短期紛擾難免 長期回歸基本面 守株待兔尋找布局時機

甲骨文等科技巨頭宣布的對美投資計畫，顯示川普政策已初見成效。建議投資人「洞悉趨勢，守株待兔」，在短期震盪中尋找布局時機長。（美聯社）

■楊士醇

關稅不確定性導致波動加劇 Q2將延續此態勢

川普自2025年1月上任以來，以「美國再次偉大」為目標，推動一系列關稅政策與財政改革，更成立美國政府效率部（DOGE），透過裁員與刪減支出節省約1兆美元，並將成本轉嫁至國外企業與政府，試圖引導企業回流美國生產。台積電（2330）、蘋果、甲骨文等科技巨頭近期宣布的對美投資計畫，顯示川普政策已初見成效。然而，近期市場因關稅不確定性導致波動加劇，預計第二季仍將延續此趨勢。

參考川普第一任期經驗，2018年關稅戰初期雖推升CPI約0.4％，但影響屬一次性，通膨在一年後消退。此次關稅政策雖可能再度造成物價上漲壓力，但持續性通膨風險有限。同時，川普計畫回補戰略石油儲備（SPR），以應對油價波動，這將緩解能源成本上漲對通膨的潛在衝擊。整體而言，通膨雖為短期隱憂，但不至於失控。

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預估6月聯準會降息 下半年可望再降1碼

至於美國公務員裁撤可能導致短期失業率惡化，叠加今年第一季GDP下修預期，可望為聯準會提供降息空間。觀察聯準會主席Powell在最近一次FOMC會後的發言，他不認為美國將重演1970年代停滯性通膨的情況，且今年出現經濟衰退的可能性不高。我們評估通膨可能下滑至4、5月，之後反轉走升，且當前川普政府政策不確定性極高，特別是貿易戰及聯邦政府裁員增加景氣下滑壓力，因此維持6月會議降息的預估，並且下半年可能再降息1碼，以支撐美國景氣。

企業經營仍具韌性 投資焦點回歸基本面

不過，景氣雖有下滑，但企業經營仍具韌性。根據2024年第四季財報顯示，標普500企業中有75%獲利超出預期，非核心消費、金融與工業等產業表現尤為亮眼。這表明美股成長動能已從科技股擴散至其他板塊，基本面穩健將成為第二季市場回穩的關鍵支撐。短期關稅紛擾過後，投資焦點應回歸企業獲利與經濟復甦。

整體而言，全球市場因川普關稅政策影響，進而引發全球貿易鏈重組，短期內將導致金融市場波動加劇，歐洲與亞洲出口導向經濟體將受影響較大，而美國盟友可能面臨「選邊站」壓力。此外油價波動與地緣政治風險，也可能干擾市場情緒。

不過，長期來看，全球AI賽道因中國DeepSeek等新參與者加入而更具競爭性，美國以外地區的科技創新值得關注。同時，美國降息與財政整頓若順利推進，將提振全球流動性，為新興市場創造投資機會。企業基本面的持續改善也將成為市場長期向上的基石。建議投資人「洞悉趨勢，守株待兔」，在短期震盪中尋找布局時機，長期聚焦企業獲利與科技創新的結構性成長，以穩健應對紛擾後的市場回歸。

（作者為國信託科技趨勢多重資產基金經理人）

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