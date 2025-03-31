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〈財經週報-台股盤勢解析〉川普關稅政策牽動台股行情 投資宜穩健布局

2025/03/31 05:30

美國關稅政策動向，牽動台股行情，科技股有較大波動起伏，但在金融、傳產股的撐盤下，展現一定韌性。 （中央社資料照）美國關稅政策動向，牽動台股行情，科技股有較大波動起伏，但在金融、傳產股的撐盤下，展現一定韌性。 （中央社資料照）

■林永祥

台股市場近期表現受到多重因素影響，其中最主要的就是美國關稅政策動向，隨著全球經濟局勢的變化，台灣科技股有較大的波動起伏，但也在金融、傳產股的撐盤下，加權指數展現一定韌性，呈現高檔震盪的格局。

川普釋放出關稅彈性訊號

根據外媒報導，2025年3月24日美國總統川普釋出對等關稅可能「有彈性」的訊息，原定於2025年4月2日啟動的對等關稅政策，將可能對部分國家給予減免，這一表態緩解了市場對於全面關稅戰的擔憂，也激勵美股主要指數反彈上漲。作為全球供應鏈重要一環的台灣，自然受惠於此訊號，科技出口相關產業在3月25日上漲，反映市場對關稅壓力減輕的正面回應。然而，投資人仍需保持謹慎，關稅政策的細節尚未明朗，晶片等特定行業的關稅安排更是未知數，3月26日川普突然宣布對進口美國的汽車徵收25％關稅，衝擊全球汽車產業及供應鏈，台灣科技股也受創下跌，因此在4月2日正式宣布關稅政策之前，市場情緒仍可能因消息面波動而起伏。對於台股而言，這意味著短期內的盤勢可能伴隨不確定性，投資人宜密切關注後續發展。

聯準會利率決策與流動性支持

另一個影響台股的重要因素，來自美國聯準會（Fed）於3月FOMC會議公布的最新決議。聯準會維持4.25％-4.50％的利率區間，並重申年內降息兩碼的預期，符合市場共識。更值得注意的是，自4月1日起，聯準會將放緩量化緊縮（QT）的縮表速度，將美債減持上限從每月250億美元大幅降至50億美元，抵押貸款支持證券（MBS）的贖回上限則維持每月35億美元不變，此舉意味著市場流動性將獲得進一步支撐，對股債市場均構成利多。聯準會的謹慎態度雖然未帶來意外驚喜，但穩定的降息路徑與放緩縮表，無疑為全球股市注入一劑強心針。

輝達新品帶動台灣供應鏈成長

輝達（NVIDIA）於近期GTC大會推出的GB300（Blackwell Ultra NVL72）架構，成為市場熱議焦點。GB300的效能較前一代Hopper提升10倍，但功耗也增加15-20％，對散熱與電源零組件的需求顯著提升，這款產品預計於今年下半年正式推出，將為台灣相關供應鏈帶來實質訂單成長。不僅如此，輝達的產品藍圖顯示，後續還有2026年下半年的Vera Rubin NVL144、2027年下半年的Rubin Ultra NVL576，以及2028年的Feynman平台陸續登場。Rubin系列的功耗預計再高出GB300約20％-30％，而Feynman平台的效能與功耗需求可能更上一層樓。這些新品的高散熱與電源需求，將持續推升台灣散熱模組、電源管理IC及相關零組件廠商的業績表現。從產業趨勢來看，人工智慧與高效能運算的快速發展，已成為全球科技競賽的核心，台灣作為輝達供應鏈的重要夥伴，具備技術優勢與產能基礎，預料將在這波浪潮中扮演關鍵角色，對於投資人而言，是長線佈局的絕佳機會。

綜合上述分析，當前台股雖處於高檔盤整，但內外部環境均提供一定的支撐。短期內，投資人應關注美國關稅政策的落地與執行細節，建議採取穩健的投資布局策略，透過投資台股ETF增持傳產、金融、高殖利率等防禦型標的，可分散個股風險，又能參與市場投資機會。長線上來看，2025下半年輝達預計推出GB300，將為台灣供應鏈帶來訂單成長，投資人可持續關注科技股表現及產業動向。總結而言，台股在當前環境下既有挑戰也有機遇。投資人應保持靈活心態，根據政策與產業動態調整策略，方能在高檔盤整的市場裡穩中求勝。

（作者為永豐投信投資長、副總經理）

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