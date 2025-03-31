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〈財經週報-第二季台股〉高股息、重建題材 航運族群可望揚帆

2025/03/31 05:30

貨櫃三雄具有高股息題材，散裝族群則有戰後重建話題，因此航運族群有紅利可圖。（資料照）貨櫃三雄具有高股息題材，散裝族群則有戰後重建話題，因此航運族群有紅利可圖。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

美國川普政府開啟全球關稅戰，引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，法人普遍對第二季台股看法保守，不過貨櫃三雄因具有高股息題材，散裝族群則有戰後重建話題，因此部分法人將航運族群列入第二季觀察名單中。

貨櫃三雄去年獲利、配息表現不弱，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）去年EPS分別為64.87元、18.38元、16.89元，三公司董事會決議每股將配發現金股利分別為32.5元、7.5元、3.5元，以3/27日股價計算，隱含現金殖利率約14%、近10%、4.2%上下。

貨櫃三雄除息前 可望報喜

貨櫃三雄今年股東會都選在5月29日召開，股東會後就會宣布除息基準日，市場人士認為，貨櫃三雄受惠高殖利率題材，在除息前可望有所表現。

不過，避免賺了股息、賠了價差，投資人仍須注意產業前景。萬海總經理謝福隆日前指出，以哈停戰協議破裂、紅海危機持續，不排除今年底前紅海危機仍無法解除，而因船舶大型化，以及氣候因素，多國港口多有塞港、罷工問題，影響船舶調度，進而消化過剩運力，整體而言，對今年市況審慎樂觀。而針對5月1日執行的美國線長約運價，謝福隆坦言，客戶對長約運價可接受的漲幅介於20-30%，明顯低於2月市場傳出的倍數漲幅。

另外，美國貿易代表署（USTR）3月24日舉行一場是否對中國製船舶徵收港口費的公聽會，會中雖多有激辯，但USTR尚未公佈聽證會最終決議，市場預期，港口費爭議不排除仍將持續延續。

市場人士認為，若美國徵收港口費，航商一定會轉嫁給客戶、消費者，但若美國通膨過鉅，恐又影響消費意願，進而減少貨量，導致惡性循環，因此後市走勢還須持續關注。

在散裝族群方面，群益投顧認為，俄烏戰爭與以哈衝突接近尾聲，產業將進入新的拐點，第二季原物料需求回溫，散裝航運與鋼鐵產業具備基本面與題材面優勢。

市場人士指出，烏俄戰火若劃下休止符，預期短期內輕便型的中小型船舶可靈活調度，承載貨物種類較多，而中長期則有鐵礦砂需求，中大型船需求將提升，整體而言，散裝運輸將有和平紅利。

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