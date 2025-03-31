晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-第二季台股〉IC設計第二季能見度低 期待下半年旺季

2025/03/31 05:30

客戶避免關稅而提早拉貨，首季淡季不淡，IC設計對下半年營運抱持正面期待。（資料照）客戶避免關稅而提早拉貨，首季淡季不淡，IC設計對下半年營運抱持正面期待。（資料照）

記者卓怡君／專題報導

IC設計股營收及EPSIC設計股營收及EPS

因美國總統川普大打關稅戰，IC設計業者在客戶避免關稅而提早拉貨下，首季表現普遍淡季不淡，但因川普最新「對等關稅」存在不確定性，IC設計業者直言第二季與下半年訂單能見度不高，大家只能邊走邊看，但仍看好接下來AI（人工智慧）帶來AI PC、AI手機、邊緣運算等應用，對下半年營運抱持正面期待。

客戶趕關稅前提早拉貨 首季淡季不淡

IC設計龍頭聯發科（2454）備受外資看好，除了既有AI手機換機潮之外，ASIC（客製化晶片）業務成為未來重要亮點所在，輝達今年元月在CES展宣布與聯發科共同開發的GB10超級晶片，預計今年5月亮相。此外，與輝達合作有望進一步延伸至ASIC相關業務，美系外資看好聯發科ASIC相關業務可望拿下更多大型CSP（雲端服務供應商）訂單，ASIC業務有望帶動未來獲利進一步成長。

ASIC廠世芯-KY（3661）今年因北美大客戶產品世代轉換，全年營收將較去年衰退，但世芯對於北美大客戶明年推出的最新3奈米AI晶片勢在必得，有望為該公司帶來新一波強勁成長動能，世芯預估2025~2027年營收的年複合成長率高達40%至50%。

觸控IC廠義隆電（2458）表示，「對等關稅」存在不確定性，第二季訂單能見度不高，不過，今年整體PC/NB產業成長性優於去年，目前PC與NB市場庫存水位低，下半年隨著各款PC與NB新機上市，加上微軟Windows 10將於今年10月停止支援，新一波換機潮值得期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財