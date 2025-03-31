〈財經週報-第二季台股〉IC設計第二季能見度低 期待下半年旺季

客戶避免關稅而提早拉貨，首季淡季不淡，IC設計對下半年營運抱持正面期待。（資料照）

記者卓怡君／專題報導

IC設計股營收及EPS

因美國總統川普大打關稅戰，IC設計業者在客戶避免關稅而提早拉貨下，首季表現普遍淡季不淡，但因川普最新「對等關稅」存在不確定性，IC設計業者直言第二季與下半年訂單能見度不高，大家只能邊走邊看，但仍看好接下來AI（人工智慧）帶來AI PC、AI手機、邊緣運算等應用，對下半年營運抱持正面期待。

客戶趕關稅前提早拉貨 首季淡季不淡

IC設計龍頭聯發科（2454）備受外資看好，除了既有AI手機換機潮之外，ASIC（客製化晶片）業務成為未來重要亮點所在，輝達今年元月在CES展宣布與聯發科共同開發的GB10超級晶片，預計今年5月亮相。此外，與輝達合作有望進一步延伸至ASIC相關業務，美系外資看好聯發科ASIC相關業務可望拿下更多大型CSP（雲端服務供應商）訂單，ASIC業務有望帶動未來獲利進一步成長。

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ASIC廠世芯-KY（3661）今年因北美大客戶產品世代轉換，全年營收將較去年衰退，但世芯對於北美大客戶明年推出的最新3奈米AI晶片勢在必得，有望為該公司帶來新一波強勁成長動能，世芯預估2025~2027年營收的年複合成長率高達40%至50%。

觸控IC廠義隆電（2458）表示，「對等關稅」存在不確定性，第二季訂單能見度不高，不過，今年整體PC/NB產業成長性優於去年，目前PC與NB市場庫存水位低，下半年隨著各款PC與NB新機上市，加上微軟Windows 10將於今年10月停止支援，新一波換機潮值得期待。

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