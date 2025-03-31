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〈財經週報-第二季台股〉川普2.0重擊 台股第二季利空有機會鈍化

2025/03/31 05:30

台股3大支撐4大觀察重點台股3大支撐4大觀察重點

記者卓怡君／專題報導

美國總統川普大開關稅2.0地圖砲，影響美股一路下跌，台股也遭到重擊，法人預估，第二季台股有望反彈，但千萬不宜追高。（中央社資料照）美國總統川普大開關稅2.0地圖砲，影響美股一路下跌，台股也遭到重擊，法人預估，第二季台股有望反彈，但千萬不宜追高。（中央社資料照）

美國總統川普大開關稅2.0地圖砲，引發多國反制，「美國再度偉大」引發未來經濟恐陷入衰退的疑慮，「川普衰退」（Trumpcession）恐慌情緒罩頂，美股一路下跌，就連特斯拉股價也從高點腰斬，台股也因川普關稅戰遭到重擊，外資瘋狂撤出，台股從2月下旬起一路拉回近2,000點，摜破年線支撐，台積電（2330）失守千元大關，外資自2月以來大舉賣超台股逾5,000億元，投資人哀鴻遍野，美股與台股陷入空頭走勢。法人預估，第二季台股有望反彈，但在「川普投顧」當道下，投資人仍需要步步為營，千萬不宜追高。

權值股較弱勢 台股第二季可望反彈

群益投顧總經理范振鴻指出，美國川普政府對全球大打關稅戰，引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，不過第二季台股有機會利空鈍化出現反彈。整體而言，今年權值股相較題材股弱勢，個股表現差異大，預估今年全年台股指數為20,000至25,000點上下震盪。范振鴻分析，第二季市場有四大重點需要觀察，第一是關稅戰焦點，4月2日是否為D-DAY（行動發起日）？以及「對等關稅」威力；第二則是美台財報週，焦點消費者信心驟降衝擊以及通膨預期心理，部分利空是否已提前反映在股價上；第三大重點為AI成長動能趨緩與中國競爭增強，AI股面臨調整、表現空間有限，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮中國取得晶片；第四個重點則是川普衰退是一盤大棋？還是穿鑿附會？

選股不選市 短線靜待各國關稅政策

統一投信表示，第二季台股後市具備三大因素支撐，包括美國通膨可控、台灣電子業低庫存、AI需求強勁。惟因市場不確定性因素高，使指數上檔空間有限且預計持續震盪，今年台股將以個股表現為主。因此，建議選股不選市，短線投資布局保持分散。對於全球貿易情勢變化，投資人需靜待各國關稅政策明朗。

台股第二季走勢 預測劇烈波動

安聯投信台股團隊表示，川普關稅政策反覆，市場對於相關政策不確定性可能對經濟前景所帶來的潛在影響，持觀望態度，市場目光仍高度關注川普後續關稅政策，其中對於美國物價的影響值得觀察，預期市場未來幾個月將依經濟數據及政策變化反覆震盪調整。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台股評價處於中性水準，過去亮點產業過度集中，大部分產業仍呈現萬般皆下修的情況，AI產業也有遞延與趨緩疑慮，加上川普政策與全球地緣政治風險，研判台股第二季走勢呈現劇烈波動，類股輪動快速，難以判斷主流產業。

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