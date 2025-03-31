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美政策變數多 法人︰短線觀望為宜

2025/03/31 05:30

法人建議，台股投資人短線觀望為宜。（資料照）法人建議，台股投資人短線觀望為宜。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國四月二日對等關稅大限逼近，同時傳出將對貿易夥伴啟動「三○一條款」調查，關稅大戰持續干擾全球投資人情緒，法人建議，投資人短線觀望為宜。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，三月以來，外資賣超台股超過四二○○億元，避險情緒不言而喻，近期台股量能也出現明顯縮減，技術面僅呈弱勢反彈，加上大跌後技術指標再度轉弱，四月又有對等關稅、清明長假等不確定因素，盤面陷入觀望態勢，短線維持震盪機率明顯上升。

他認為，輝達GTC大會不僅讓市場看到AI更先進與強大的技術路線圖，新推出的推理軟體和機器人基礎模型，能應用在自駕安全系統、生產自動化與機器人等領域，對於身為AI軍火庫的台廠供應鏈將是有利的正向支持。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治也指出，短期台股可能受到美國對等關稅措施衝擊而走勢震盪，但AI相關供應鏈仍在長線成長的趨勢上，建議投資人可逢拉回時分批布局；此刻的震盪整理，反有助台股中長期走得更健康。

元大投顧則表示，台股近期空方氣盛，多空糾結近月的年線跌破，由於季線已下穿半年線，兩者又同步下降形成死亡交叉，預期此波整理時間會加長，短線指數再創新低，探底格局無所避免，所幸大盤成交值迅速萎縮，技術指標負乖離太大，醞釀指數隨時有機會跌深反彈。

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