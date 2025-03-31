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不怕關稅助漲車價 川普︰買美國車

2025/03/31 05:30

美國將對進口汽車加徵二十五％關稅，美國總統川普表示，他反而希望車商漲價，人們將開始購買美國製汽車。（歐新社資料照）美國將對進口汽車加徵二十五％關稅，美國總統川普表示，他反而希望車商漲價，人們將開始購買美國製汽車。（歐新社資料照）

小摩分析 平均車價將上漲11％

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對進口汽車加徵二十五％關稅將於四月二日生效，川普總統二十九日接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問表示，他一點都不在乎車商會漲價。川普四月二日也將宣布「對等關稅」，包括加拿大和中國等都已表示將會採取反制措施。

川普被問及是否曾警告外國車商執行長，不要對二十五％進口關稅做出漲價的回應時指出：「沒有，我從未這樣說，我一點都不在乎他們漲價，我反而希望他們漲價，因為如果他們這樣做，人們將開始購買美國製汽車。」

這項汽車關稅將衝擊二四○○億美元的國際貿易，進口轎車和輕型卡車約占美國去年銷售一六○○萬輛車的近半。汽車價格預估將因這項關稅而上漲數千美元，摩根大通分析師預計，平均車價將上漲十一％。

加拿大總理卡尼二十八日與川普進行上任以來首次通話，卡尼指出，如果川普推進對等關稅，加拿大下週將對美國進口產品祭出報復性關稅，以保護加拿大工人和經濟；但卡尼並未詳述時間和規模等細節。

加拿大將祭報復性關稅

加拿大總理府發布聲明指出，卡尼稱這次通話「非常具建設性」；川普也在社群媒體發文表示，這次通話「富有成效」。聲明指出，兩位領袖同意在加拿大四月二十八日國會大選後，將就新經濟和安全關係進行全面協商；在過渡期間，將就貿易問題舉行部長級對話，預計將有助於解決立即的疑慮。

歐盟開始擬定讓步清單

另據彭博報導，歐盟官員近日在華府會議中得知，無法避免美國即將推出的對等關稅及新一輪汽車關稅，已開始積極擬定讓步清單，以換取美方對部分關稅進行調整，涵蓋降低自家關稅、增加雙方投資、放寬規範等內容。

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