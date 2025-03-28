晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

期交所大專模擬交易競賽 3/31~5/5受理報名

2025/03/28 05:30

期交所大專模擬交易競賽，，3月31日至5月5日受理報名，5月12日至7月16日展開初賽，8月11日至10月15日進行複賽。（期交所提供）期交所大專模擬交易競賽，，3月31日至5月5日受理報名，5月12日至7月16日展開初賽，8月11日至10月15日進行複賽。（期交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕協助大專院校學生深化期貨知識及培養風險控管意識，期交所自110年起舉辦大專院校模擬交易競賽，去年吸引近千名學生組隊報名參賽，反應熱烈、深獲好評；今年期交所持續與財經媒體合作舉辦本項活動，並採初複賽兩階段賽制，3月31日至5月5日受理報名，5月12日至7月16日展開初賽，8月11日至10月15日進行複賽。

參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為25隊；初複賽每隊虛擬起始資金皆為新台幣200萬元，競賽商品除期交所最熱門的4項商品，台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨外，本次新增微型台指期貨、台灣中型100期貨、黃金期貨、台幣黃金期貨及其他指定商品，計9項商品，鼓勵學生接觸多元商品，滿足交易策略彈性需求。

初賽結束正報酬隊伍可取得進入複賽資格，初複賽皆須交易6項以上競賽商品，交易天數需達各競賽期間交易日二分之一以上，且須繳交心得報告。

為鼓勵採取穩健的交易策略及強調風險控管意識，最終成績將先從「夏普比率」取前30名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前20名，團隊獎金8萬元到8千元，指導老師獎金3萬元到3千元。另為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」，於競賽活動結束後，自符合資格之參賽隊伍隊員（學生）中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財