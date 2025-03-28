川普關稅大棒 央行副總裁︰對台影響有限

中央銀行副總裁朱美麗昨出席立法院財政委員會進行專案報告並備質詢。（記者方賓照攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行副總裁朱美麗昨出席立法院財政委員會進行專案報告並備質詢，多位立委關切台灣是否會列入所謂骯髒十五國而被課高額關稅？朱美麗引述S&P Global Market Intelligence（S&P Global）報告指出，到目前為止，川普政府宣布的關稅措施對台灣影響有限，對台灣今年經濟成長有信心、物價也穩定。

評估稅率、出口結構 台美具協商空間

朱美麗表示，目前還不知道哪些國家會被列入名單，若從關稅稅率及出口結構來看，台美有協商空間；但她也坦言，川普會不會依據相關標準做決定，仍有不確定性，但各部會已有準備。

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朱美麗說，優先列入對等關稅談判對象有兩大關鍵指標，一是對美國貿易入超龐大、二是雙邊關稅差距大。台灣去年是美國第六大貿易入超國，確實要審慎因應台美貿易爭端風險升高的情勢；另台灣對美國關稅較高是農產品，但美國進口到台灣比較多，應有談判空間。

此外，朱美麗指出，川普的不確定性確實會對台灣資本市場造成一定壓力，但台灣科技股競爭力強，且台股兼具深度與廣度，預期在川普政策較為明朗後表現應會回復。

她說，S&P Global在三月的最新預測中將美國對加、墨進口徵收二十五％關稅、對中加徵二十％關稅納入評估，並模擬美對中今年六月前稅率升至四十五％，且未來一年所有國家進口關稅稅率由三％逐步升至十％，據此預測，多數經濟體今年經濟成長率將下降、通膨率上升；但預估台灣今年經濟成長率二．七％，還較二月預測值調升○．一個百分點，報告並認為台灣今年通膨率可穩定在一．九％。

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