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盤勢分析》量創半年新低 短線保守看待

2025/03/25 05:30

台股昨成交量僅2510億元，創半年來新低量，年線得而復失。 （資料照）台股昨成交量僅2510億元，創半年來新低量，年線得而復失。 （資料照）

因美國總統川普聲稱對等關稅政策具有彈性空間，美股上週五尾盤急拉，台股昨日順勢開高，但好戲只演不到半小時，市場擔心台灣將被列入「骯髒15國」潛在名單，又傳台積電（2330）恐接手英特爾晶圓代工廠，盤中賣壓再現，中小型股急殺，加權指數開高收最低，終場下跌102.46點，收在22106.64點，成交量僅2510億元，創半年來新低量，年線得而復失。

三大法人昨合計賣超119.04億元，其中外資賣超114.72億元、投信買超30.57億元、自營商賣超34.89億元；外資台指期淨空單昨小增473口，累積外資台指期淨空單逾3.6萬口。

群益期貨分析，台股昨終場由紅翻黑，成交金額持續減少，4月美國關稅壓力依舊籠罩盤面，多空觀望縮手，短線仍以保守格局看待，外資期現貨悲觀布局，技術面台股近期在22000點關卡上下拉鋸，目前因台股量能無法放大回升下，仍以保守視之。

統一證券認為，美國提出「骯髒15國」，台灣被傳入榜，加上美國對等關稅即將於4月2日執行，關稅對經濟的影響程度，不確定性仍未解除。清明長假在即，市場追價意願不足，台股依舊在年線附近震盪。外資現貨轉為賣超、期貨空單增加，籌碼面尚未穩定，操作上建議低接不追高，嚴控持股比率。（記者卓怡君）

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