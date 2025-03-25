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英特爾換將 業界不看好

2025/03/25 05:30

陳立武接任英特爾執行長後，傳出進行組織調整與人事異動，但半導體業界仍不看好。（資料照，路透）陳立武接任英特爾執行長後，傳出進行組織調整與人事異動，但半導體業界仍不看好。（資料照，路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾（Intel）新任執行長陳立武正式就任，但帶領Intel 18A製程等技術開發的副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）立即宣布將於今年底退休；陳立武強調，晶圓代工業務（IFS）不會分拆，準備推出Intel 18A爭取代工客戶，並與台積電（2330）競爭。英特爾並傳出進行組織調整與人事異動，但半導體業界仍不看好英特爾。

外媒報導，陳立武18日正式就任英特爾執行長，也是英特爾首度出現華人執行長，相隔2天，已在英特爾任職29年的凱勒赫隨即宣布將於今年內退休，她從工程師、工廠經理、升任技術開發的領導人，肩負推動英特爾製程技術重回領先重任。對於她的退休，外界認為這是英特爾製造領導階層重組計畫的一部分。

半導體業界人士認為，凱勒赫並非技術研發出身，竟長期掌管技術開發，此人事決策其實比宣布她要離開更令人意外，意即英特爾技術開發主管早該換人了，推測應該跟陳立武調整人事有關。

目前傳出由錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）接管新設立的晶圓代工技術與營運主管職位，包括掌管技術發展部門、晶圓代工製造與供應鏈部門；另一位沙里亞里（Navid Shahriari）主管新成立的後段晶片製造部門等。

半導體業界人士指出，上述兩位都是印度人，根據與印度人共事的經驗，印度人多數口才好，很懂得表現自己，但事情不見得做得好。錢德拉塞卡蘭最早也任職Intel，後來加入美光，去年又離開美光，他可帶領印度團隊，但未必能帶得動美國人，而且他的專業在NAND快閃記憶體，回英特爾老東家，是否能帶領團隊、協助英特爾技術爬升，業界認為恐不樂觀。

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