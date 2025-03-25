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立院凍結10%預算 內政部：擴大租金補貼 11月恐用罄

2025/03/25 05:30

內政部長劉世芳指出，若未能及時解凍，擴大租金補貼經費十一月就會用罄，屆時只能被迫減少補貼戶數或降低每戶補助金額。（中央社檔案照）內政部長劉世芳指出，若未能及時解凍，擴大租金補貼經費十一月就會用罄，屆時只能被迫減少補貼戶數或降低每戶補助金額。（中央社檔案照）

今年申請戶數逼近76萬戶創下新高

〔記者徐義平／台北報導〕今年中央擴大租金補貼申請戶數已達七十五．八六萬戶、創史上最多，但因行政院預計撥補內政部的「國土管理業務」預算四百多億元遭凍結十％、即四十一．四七億元，內政部長劉世芳指出，若未能及時解凍，補貼經費十一月就會用罄，屆時只能被迫減少補貼戶數或降低每戶補助金額。

屆時只能減少補貼戶數或降低金額

根據主計總處報告，因房價上漲、住宅維修成本提高等因素，二○二二年七月起房租年增率突破二％，二○二三、二○二四年分別年漲二．一六％、二．四五％，今年一至二月續漲二．五三％。

內政部指出，今年租金補貼計畫戶數七十五萬戶，迄今全國申請戶數已七十五．八六萬戶，包括六十六．六六萬戶舊戶帶入，核准戶數約六十四．二五萬戶，駁回約二．三七萬戶。

劉世芳表示，今年已核准戶有三十四．七萬戶是四十歲以下青年、占比約五十四％，另有九％是六十五歲以上長者，可見年輕族群對租金補貼需求大，透過租補可讓房租支出打八折或九折。

觀察各縣市累積核定戶數與撥補金額，以台中市核定約十四．一三萬戶最多、撥補十四．八七億元，新北市十．一六萬戶次之、撥補十一．七八億元，兩縣市共核定廿四．二九萬戶、占全國比重卅七．八％，合計撥補廿六．六五億元、占比約卅八．四％。

立法院內政委員會召委牛煦庭指出，昨邀內政部就「租賃市場透明化現況及展望」進行報告，就是為解凍案做準備，希望內政部及早送案進來，內政委員會將全力支持、趕在經費用罄前完成解凍。

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