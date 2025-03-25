租金跌4成 香港商辦空置面積暴增

港媒報導，由於需求低迷，香港優質商辦租金下跌40％、空置面積創高。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，由於需求低迷，香港優質商辦空置面積高達一五○○萬平方英尺（約四十二萬一五四八坪）；國際房仲業者預估，可能需要七年到十五年才能消化香港過剩的商辦空間。

需求低迷 估7至15年才能消化過剩空間

世邦魏理仕（CBRE）表示，鑑於目前的空置率和未來新商辦大樓的供應，需求可能需要至少七年才能趕上供應。然而，標普全球評級主管陳威引用數據表示，如果目前優質商辦的年度淨需求停滯在一○○萬平方英尺（二萬八一○三坪），可能需要十五年才能讓這些空置的商辦找到租戶。

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由於沒有跟隨經濟災難進行調整，香港開發商自二○一九年中以來增加八五○萬平方英尺（二十三萬八八七七坪）的商辦面積。根據世邦魏理仕追蹤數據，由於反政府抗議活動和新冠疫情爆發，導致香港經濟陷入衰退，香港甲級商辦市場需求萎縮一三○萬平方英尺（三萬六五三四坪），租金下跌四十％。

許多商辦業主先前對優質商辦支付的租金為每平方英尺一二○港元至一四○港元，自商辦市場開始低迷以來，高檔商辦大樓的租金僅為每平方英尺一○○港元。

未來5年供過於求加劇

仲量聯行（JLL）香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示：「今年初以來，辦公室租賃市場活躍，保險、私人財富和教育行業的擴張需求增加。另一重要驅動因素是，優質商辦大樓租金的調整已達具吸引力的水平，使得租戶能以更負擔得起的價格抓住升級機會。」

JLL香港研究部高級主管鍾楚如表示，儘管近期市場情緒有所改善，但前景仍不容樂觀，未來五年預計新增八一○萬平方英尺（二十二萬七六三五坪）的商辦空間，將加劇供過於求的局面。

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