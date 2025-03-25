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書劍集》金融市場的「空窗期」

2025/03/25 05:30

上週包括台灣在內的多國央行，召開今年第一季最後一次貨幣政策會議，並決定維持政策利率不動。（資料照）上週包括台灣在內的多國央行，召開今年第一季最後一次貨幣政策會議，並決定維持政策利率不動。（資料照）

◎歐陽書劍

中央銀行藉升、降息的決策，引領大規模資金移動，以對抗通膨或景氣衰退，可以說是經濟競技場上最有分量的選手。上週包括台灣在內的多國央行，召開今年第一季最後一次貨幣政策會議，並決定維持政策利率不動；從某種角度上來說，算是留給經濟、金融市場其他參與者表現的空間。

要檢視中央銀行會如何影響經濟、金融走勢，從他們的貨幣政策會議的聲明及會議紀錄，大概能有所瞭解。各國央行的政策聲明雖因面對環境的差異而包含不同的數字，但主題相差不多，都會描述目前的經濟、物價狀況，及未來的可能演變；至於會議紀錄，則還有金融市場細節，包括利率、股市等。這些即是央行關注，而且能夠直接或間接引導其走勢的內容。

美國聯準會（Fed）在貨幣政策聲明中會先評價經濟活動、失業狀況及通膨等；台灣及日本央行則都會以國際經濟情勢為背景，再探究國內經濟表現，包括出口、經濟成長率的預測，以及物價的起伏等。這些央行的政策說明，既呈現出政策可以影響的整體經濟數據，也給定了調整政策利率的理由。

雖然各國央行面對的國內經濟狀況都不同，但聯準會、日本銀行、英格蘭銀行及台灣央行在上週都未更動政策利率。視經濟及物價等總體環境而升降息的央行，若已擇定了能與景氣、通膨搭配的利率，且向目標前進，則政策利率就沒有變動的空間。當然，環境難測，也可能是等待的原因。

不管是企業或個人的投資，都無法忽略市場利率的變化，而央行即可藉由短期利率的調控，引領利率走勢，並以此為軸心，既穩定中長期物價，又在短期間帶著金融市場翻滾；不過，在應對通膨或景氣轉弱時，央行不一定都會適時出手，且不一定都能適度反應。

在二○二一年年中之後歐美通膨壓力即起，但各國央行等到俄羅斯入侵烏克蘭才開始大力升息，這是事後判斷的過慢；而如今，即使景氣似有走弱，聯準會近三次公開市場委員會議卻都未調整政策利率，顯然還在等待更明確的通膨走向。

對企業與投資人來說，在央行維持短期利率不變時，等於所面對的投資環境中，少了一個會使資金成本直接變動的變數，自能更有餘裕觀察其他變數的走向，譬如：美國總統川普的新政、關稅、地緣政治的衝突等。當然，隨時在波動的金融市場，並沒有真正的「空窗期」，因為總是有新的訊息出現，而總體經濟與金融市場的變數與變數間，也會互相影響。

中央銀行沒有新動作，不代表是退場，聯準會也承認，當前的貨幣政策其實偏緊縮；對經濟、金融不免有約束作用。只是主角既未登場，配角就有機會出頭，就看心理上的「空窗期」可以維持多久了。

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